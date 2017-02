Little Nightmares – Neues Gameplay Video veröffentlicht

Endlich wieder ein neues Video zum Indie Horror Platformer Little Nightmares. Zuletzt war es relativ still um den Titel und Fans warteten sehnsüchtig auf neue Bilder aus dem Spiel. Und nun haben wir für euch einen reinen Gameplay Trailer. Statt einfach nur Eindrücke aus dem Spiel zu zeigen, oder auf die Atmosphäre einzugehen, geht es diesmal einzig und allein um das Gameplay des Spiels.

Im Video seht ihr unter anderem Elemente wie Rätsel oder eine Stealth-Einlage. Auch die bisherigen Trailer, sowie die im Rahmen der letzten E3 manchen zugängliche Demo, machten den Eindruck, als seien diese beiden Aspekte unter anderem Hauptteil des Spiels. Bei beiden Elementen nutzt ihr aber die Umgebung, die euch immer mal hilfreich sein kann.

Little Nightmares erscheint im April

Für mich persönlich schaut der Titel schon sehr sehr spielenswert aus. Eine echt gute Mischung aus Horrorspiel und Inside oder Limbo. Dazu die Atmosphäre und das Charakterdesign. Alles sieht nach einem wirklich sehr sehr guten neuen Titel aus.

Erscheinen wird Little Nightmares übrigens am 28. April für den PC, die PS4 und die Xbox One.