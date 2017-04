Lenovo IdeaCentre Y710 Cube – Gaming PC im Test

In unserer Redaktion gab es einen Kulturschock. Wir haben einen überzeugten Konsolen-Spieler mit ausreichender PC-Kompetenz auf Lenovos IdeaCentre Y710 Cube losgelassen und genau beobachtet, was passiert. Ob sich beide Pole dabei abgestoßen oder gegenseitig angezogen haben, lest ihr in den folgenden Zeilen.

Ein PlayStation 4-Spieler auf wunderschönen Abwegen

Bevor wir in unsere Erlebnisse mit dem IdeaCentre Y710 Cube einsteigen, bringen wir euch ein paar Fakten zum Gaming-PC näher. Nur so könnt ihr einschätzen, was ihr von der Gaming-Maschine zu erwarten habt. Unser Testgerät hat nämlich so einiges zu bieten. Beginnen wir mit dem gelungenen Äußeren des IdeaCentre Y710 Cube, den wir folgend der Einfachheit halber Gaming-Cube nennen. Was zunächst auffällt, sind die kompakten Ausmaße. Er ist zwar nicht so kompakt wie unsere PlayStation 4 Pro aber auch lange nicht so bullig, wie der Redaktions-PC, der direkt vor mit steht. Er ist in etwa halb so groß wie der durchschnittliche Dektop-PC und dadurch auch sehr leicht und handlich. Die leichte Handhabung wird durch einen Griff an der Oberseite noch verstärkt. Der farbliche Grundton ist schwarz. Akzente werden durch rote Beschriftung und geschmackvolle LED-Beleuchtung gesetzt. Zusätzliche Carbon-Applikationen werten die Optik auf und unterstreichen den Highspeed Charakter der Gaming-Maschine.

Außen hui, innen pfui?

Während Optik immer eine Frage des eigenen Geschmacks ist, wundert es mich nicht, dass der Gaming-Cube den iF-Design Award gewonnen hat. Er wirkt durch seine Optik, die ihr anhand unserer Bilder selbst bestaunen könnt, auch optisch hochwertig. Das verwendete Material sieht zudem nicht nur gut aus, sondern kann auch haptisch auf ganzer Linie überzeugen. Hier wurde nicht gespart und das merkt man. Das kleine Gehäuse beeinträchtigt auch die Belüftung des Gaming-Cubes nicht. Er ist mit ausreichend Lüftungsschlitzen ausgestattet und wurde in unserem Testbetrieb nicht einmal wirklich hörbar. Gehen wir also ans Eingemachte. Die Ausstattung unseres IdeaCentre Y710 Cube kann sich sehen lassen. Für ausreichend Rechenpower sorgt ein Intel Core i7-6700 mit 3,4 GHz, wobei sich dieser bis gut 3,8 GHz übertakten lässt. Zusammen mit den insgesamt 24 GB DDR4 RAM, die mit 2.1 GHz getaktet sind, bleiben beim Multitasking ebenfalls keine Wünsche offen.

Ein durchdachtes Speichersystem für Daten und Geschwindigkeit

Der verbaute Arbeitsspeicher ist, wie die Festplatten auch, von Samsung. Während die 3,5“ große SATA3 Festplatte mit 2 Terabyte genug Raum für allerhand Daten bietet, bringt eine 2,5“ SATA 3 SSD mit 256GB das System und wichtige Nebenprozessor locker unter und gibt ihnen einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub. Damit euch euer Internetzugang nicht unnötig abbremst, setzt Lenovo auf Killer Double Shot Pro. Dies ermöglicht euch sowohl LAN als auch WLAN zu nutzen. Durch das System ergänzen sich beide Verbindungen und ihr garantieren so das beste aus beiden Welten. Nun interessiert euch sicher die verbaute Grafikkarte, hab ich recht? An Bord befindet sich eine NVIDA GTX 1080 mit 8GB und einer Taktrate von 1,8 GHz im Kern und 1,2 GHz Speichertakt (die Werte sind bewusst abgerundet). Wem die Daten nichts sagen, dem sei gesagt, dass es sich hierbei um High-End-Hardware handelt. Weiteres erfahrt ihr später.



Fernab von trockenen Daten direkt ins Spielgeschehen

Schaltet ihr den Lenovo Gaming Cube ein, seid ihr in Windeseile durch die Einrichtung gehuscht und könnt loslegen. Für die unter euch, die am liebsten mit einem Controller spielen, hat sich Lenovo etwas Besonderes einfallen lassen. Der Adapter für den Xbox One Controller ist nämlich gleich im Gaming-Cube verbaut. So seid ihr ruck zuck verbunden und könnt loslegen. Wir haben unseren PlayStation 4 Controller angeschlossen und es hat genauso gut funktioniert. Unsere Testbilder liefen auf einem Full HD Monitor und alle getesteten Spiele flimmerten im Ultra-Setting Butterweich über unseren Bildschirm. Selbst in der Forza Horizon 3 Demo war eine Framerate von rund 60 FPS die Regel. Bei höchster Grafik-Einstellung kann sich das wirklich sehen lassen. Ihr könnt euch also sicher sein, mit dem IdeaCentre Y710 Cube ein wahres Gaming-Monster zu bekommen. Forza 6 lief genau so flüssig und auch andere Aufgaben konnten die potente Hardware nicht ins Schwitzen bringen.

Der Gaming-Cube Abseits von Gaming und Daten

Dass sich der Gaming-Cube auch im Wohnzimmer und als Arbeitsrechner gut macht, könnt ihr euch aufgrund der genannten Fakten sicherlich vorstellen. Da das Gaming uneingeschränkt die härteste Disziplin ist, wenn es um Rechenpower geht, wundert es kaum, dass auch Videoschnitt und Grafik-Bearbeitung gut von der Hand gehen. Es sei erwähnt, dass der Gaming-Cube kein optisches Laufwerk verbaut hat. Heutzutage ist dies sicherlich kein Kriterium mehr, das einen faden Beigeschmack hinterlässt. Zumal ein externes Gerät, welches man sich bei Bedarf gleichzeitig für PC und Laptop hinzu kauft, viel praktischer ist. Uns ist es aber wichtig, diese Tatsache zu erwähnen. Ansonsten sind alle wichtigen Anschlüsse sehr einfach zu erreichen. Egal ob es die USB 3.0 Anschlüsse an der Front sind, die man neben dem Kopfhöreranschluss findet, oder zusätzliche Anschlüsse auf der Rückseite. Alles, was ihr braucht, werdet ihr sicherlich finden.



Kleine Nebenaspekte, die das Leben erleichtern

Neben Windows 10 als Betriebssystem in der 64 Bit Version sind ein paar Helferlein von Lenovo vorprogrammiert. Besonders hervor zu heben ist hierbei das Nerve Center, das als zentrales Nervensystem schnelles Ändern wichtiger Einstellungen eures Gaming Cubes ermöglicht. Egal ob ihr spezifische Netzwerk-Vorgaben machen wollt, ihr das LED-Licht abschalten möchtet oder etwas am Ton modifizieren mögt, hier seid ihr direkt an der richtigen Stelle. Natürlich gibt es auch ein vordefiniertes Kunden-Portal, das euch blitzschnell mit neuen Treibern und ähnlichem ausstattet. Im Notfall steht euch das Team mit Rat und Tag zur Seite. Insgesamt seht ihr selbst, dass es sich beim IdeaCentre Y710 Cube um ein hochwertiges Gerät handelt, das einiges zu bieten hat. Qualität kostet bekanntlich ihren Preis. So schlägt der IdeaCentre Y710 Cube mit unserer Ausstattung und zusätzlichen 8 GB RAM mit rund 2000 Euro zu Buche. Sicherlich nicht wenig Geld aber beim gebotenen Umfang nicht zu teuer.

Unser Fazit zum IdeaCentre Y710 Cube

Das Testgerät ist der bislang potenteste Gaming-PC, den wir bislang in unserer Redaktion hatten. Bei unserem Test wusste er beinahe mit Eigenschaften zu Punkten, die bislang Konsolen für sich beansprucht hatten. Er ist portabel, läuft sofort und unproblematisch. Er Spielt alle Spiele ruck zuck und problemlos ab und hätte von jedem Leihen sofort bedient werden können. Was er den Konsolen jedoch voraus hat, ist seine immense Power, die er beim Gaming auf vollen Touren beweisen konnte. Im 3D-Mark Test holte er aus dem Stand einen Score von 6.506 Punkten und reichte damit an die werte eines 4K Gaming Systems heran. Im Spielebetrieb und auch bei Desktop-Arbeiten war absolut kein Flaschenhals zu entdecken und sämtliche verbaute Hardware stammt von der Crème de la Crème der Hardware-Hersteller. Ein Glück also für jeden, der sich dieses optisch und leistungstechnisch imposante Gerät für rund 2.000 Euro leisten kann. Da kehrt jeder Tester mit mindestens einem weinenden Auge zu seiner PlayStation 4 zurück.