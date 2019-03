Left Alive – Ab sofort erhältlich – Launch-Trailer veröffentlicht

Publisher Square Enix präsentiert euch den Launch-Trailer zum Survival-Shooter „Left Alive“ und erinnert gleichzeitig an die Veröffentlichung des Titels.

Ab sofort könnt ihr Square Enixs neusten Survival-Shooter „Left Alive“ für PlayStation 4 und den PC erwerben. Im Spin-Off-Ableger der bekannten „Front Mission“-Reihe „Left Alive“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über die drei Protagonisten Sergeant Mikhail, der Polizeichefin Olga und dem flüchtigen Rebellen Leonid, die in der Stadt Novo Slava eingekesselt sind. Ein plötzlicher Krieg brach aus und die drei schafften es nicht rechtzeitig zu fliehen, weshalb sie alles daran setzen aus der Stadt zu entkommen.

„LEFT ALIVE erzählt eine Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten während der vernichtenden Invasion des vom Krieg zerrissenen Novo Slava im Jahre 2127.Wählen Sie Ihren Spielstil: Stürzen Sie sich in wilde Schießereien oder erledigen Sie Ihre Gegner mit List und Tücke. Stellen Sie Fallen, sammeln Sie Gebrauchsgüter zum Überleben oder stellen Sie sie selbst her, während Sie eine zerstörte Stadt erkunden, die von den Schrecken des Krieges verwüstet wurde. Entdecken Sie die ganze Wahrheit hinter dem Krieg durch die Augen drei verschiedener Charaktere: Im Spiel kann man verschiedene Geschichten erleben, die jeweils mutige Entscheidungen mit verzweifelten Konsequenzen erfordern“, so die offizielle Beschreibung.