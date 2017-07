Layton’s Mystery Journey: Mobile Knobelei im Test

Über vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Professor Layton auf dem 3DS in unnachahmlicher Weise seine Fälle errätselt hat. 2014 tauchte er nochmal im Duo mit Phoenix Wright auf, danach war es lange still um den britischen Gentleman. Seit diesem Monat gibt es aber endlich Nachschub für alle Knobelfans: Seine Tochter Katrielle eröffnet auf Android und iOS ihre Detektei. Ob sie dabei ähnlich erfolgreich sein wird wie ihr Vater, finden wir gemeinsam in diesem Test heraus!

Von Detektiven und Hunden

Katrielle steht gerade am Anfang ihrer Karriere. Von ihrem Vater ist keine Spur, auf eigene Faust eröffnet sie daher zusammen mit ihrem Assistenten Ernest eine Detektei, um in die Fußstapfen des großen Professor Layton zu treten. Kaum hängt ihr Schild über dem Laden, taucht auch schon ein sprechender Hund auf, der um ihre Hilfe bittet. Der kleine Kläffer weiß nämlich weder, wer er ist, noch wo er herkommt. Katrielle tauft ihn daher spontan auf den Namen Sherl und nimmt ihn bei sich auf, um ihm bei seinem Amnesie-Problem zu helfen.

Im Gegensatz zu den vorherigen Layton-Spielen arbeiten wir uns nun allerdings nicht das gesamte Spiel an diesem Fall ab. Immer wieder tauchen neue Probleme auf, die Katrielle lösen möchte, so dass die zehn Kapitel auch einzeln abzuschließende Fälle sind und Sherls Probleme in den Hintergrund rücken. So müsst ihr direkt zu Beginn zum Beispiel herausfinden, wer einen der Zeiger des Palace of Westminster gestohlen hat. Ihr sammelt Hinweise, bis der Fall gelöst werden kann und schließt damit auch das Kapitel ab. Diese episodenartige Aufteilung führt zwar dazu, dass die einzelnen Fälle bei weitem nicht so gewichtig erscheinen wie die Abenteuer von Katrielles Vater, doch sind sie für ein mobiles Gerät in ihrer Kürze optimal abgestimmt. Nach ca. 90 Minuten habt ihr einen der Fälle also gelöst.

Kindlicher Anime-Spaß

Das ganze ist dabei wie gewohnt in wirklich wunderschönen Anime-Sequenzen erzählt. Zu Beginn und zum Ende eines jeden Falls könnt ihr euch zurücklehnen, die schönen Kurzfilme genießen und euch dann in das London von Professor Layton und seiner Tochter stürzen. Auf einer kleinen Karte tippt ihr euch dann von Bildschirm zu Bildschirm, sucht die unterschiedlichen Areale ab und sprecht die anwesenden Personen an, die wie schon in den Vorgängern herrlich skurril anzuschauen sind und definitiv in Erinnerung bleiben.

Auch der Soundtrack tut sein Übriges. Entspannte Violinenklänge in Londons Straßen lassen euch in das viktorianisches Setting eintauchen. Ich fühlte mich manchmal daran erinnert, Sherlock Holmes in einigen filmischen Umsetzungen beim geige spielen zu belauschen. Während der Rätsel wiederum kommen die typisch-ruhigen Klänge, die euch komplett in die Knobelei versinken lassen.

Einzig die Dialoge wirken oftmals etwas zu kindlich. Der Humor ist dermaßen unschuldig, das Tempo der Gespräche so langsam, dass ich die steifen Konversationen oftmals nur überflogen habe. Gerade der Anfang zieht sich enorm in die Länge, was allerdings ein Problem ist, welches mich schon durch die gesamte Layton-Reihe verfolgt! Level 5 bleibt dem Stil der bisherigen Spiele treu und begeistert daher weniger durch dynamische Dialoge, sondern vor allem durch Detailreichtum und liebevolle Gestaltung der Charaktere und des gesamten Settings.

Rätselflut in Londons Bezirken

Die einzelnen Areale sind dabei zwar deutlich kleiner als in den 3DS-Teilen, so dass es pro Fall nur ein bis zwei handvoll unterschiedliche Abschnitte gibt, die ihr besuchen könnt, da sich das aber individuell auf jeden Fall bezieht, ist der Umfang trotzdem absolut ausreichend und erspart euch sogar ausuferndes Backtracking, wenn ihr mal ein Rätsel übersehen haben solltet. Durch die kleinen Areale passiert das auch deutlich seltener als in den vorhergegangenen Spielen, so dass ihr keine Probleme haben solltet, alle weit über 100 Aufgaben zu finden. Passiert das doch mal, könnt ihr jederzeit in einen gelösten Fall zurückkehren, wo euch dann genau angezeigt wird, in welchen Bereichen ihr etwas übersehen habt.

Diese Rätsel sind natürlich wieder der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Spiels. Entweder versteckt in den Gebieten oder von den vielen Charakteren aufgetragen, werdet ihr vor diverse Knobelaufgaben gestellt. Je nach euren eigenen Rätselvorlieben dürften einige dieser Aufgaben ziemlich knifflig werden, andere gehen wunderbar fix von der Hand. Löst ihr sie, bekommt ihr Pikarat, also Punkte, die ihr im Menü des Spiels gegen Geheimnisse eintauschen könnt.

Neues Layton, alte Probleme

Bereitet euch ein Rätsel Schwierigkeiten, gibt es wie seit je her Hinweismünzen. Die findet ihr überall in London versteckt. Mit ihnen werden euch bis zu vier Tipps pro Rätsel ermöglicht, um diese zu lösen. Achtet aber darauf, dass beim Grübeln euer Smartphone nicht auf Standby schaltet, da so auch direkt das Spiel beendet werden kann. Vor allem, wenn ihr etwas länger nicht gespeichert habt, kann das enorm ärgerlich sein, da es keinen Autosave gibt. Meiner Ansicht nach ist das ein kaum zu entschuldigender technischer Fauxpas, der zum Glück nicht immer auftritt!

Sehr schade ist erneut, dass Level 5 es nicht geschafft hat, die Rätsel in die Geschichte einzubinden. Die gestellten Aufgaben haben oftmals keinerlei Bezug zur Geschichte oder dem Umfeld in dem sie gestellt werden. Dabei bieten die Charaktere und die unterschiedlichen Fälle genug Potential, Rätsel so zu stellen, dass sie in das Gesamtbild des Spiels passen. Diese Schwierigkeit hatte bisher ebenfalls jedes Spiel der Layton-Reihe. Einzig der Film, der wirklich empfehlenswert ist, zeigt wunderbar, wie man Rätsel in den Ablauf einer Geschichte einbauen kann.

Des Laytons neue Kleider

Katrielle könnt ihr dabei für das gesamte Abenteuer mit einer Masse an Kleidungsstücken ausstatten. Einige werden durch das Spiel selbst freigeschaltet, einen Großteil davon könnt ihr leider nur über In-App-Käufe erhalten. Durch den im Vergleich zu anderen Mobile-Games stattlichen Preis von fast 18€ finde ich es doch schade, dass es hier keine andere Möglichkeit gibt, ein paar mehr Outfits freizuspielen. Andererseits sind diese nur rein kosmetischer Natur und bringen euch keinerlei Vor- oder Nachteile im Spiel. Niemand ist daher darauf angewiesen, diese zusätzlichen Euros in das Spiel zu stecken.

Neben der Hauptgeschichte gibt es dann noch einige weitere Kleinigkeiten, mit denen ihr herumspielen könnt. So ermöglichen euch gelöste Rätsel, Möbel für eure Detektei zu erwerben und diese nach eurem Geschmack einzurichten. Im Laufe des Spiels werden außerdem zusätzliche Minispiele freigeschaltet. So müsst ihr zum Beispiel für Charaktere des Spiels ein perfektes Dinner anhand ihrer Vorlieben herrichten.

Und wenn euch das noch immer nicht reicht, könnt ihr euch dem Rätsel des Tages stellen, wo euch über ein Jahr lang täglich eine neue Aufgabe serviert wird. Für diese bekommt ihr Museumspunkte, welche ihr dann gegen alle Zwischensequenzen der sechs bisher erschienenen Spiele des Professors eintauschen könnt. Das ist ein wirklich sehr nettes Feature. Vor allem nämlich die epischen Finalszenen der Layton-Spiele sind äußerst prägnant in Erinnerung geblieben. So habe ich mich sehr darüber gefreut, diese erneut anschauen zu können.

Fazit

„Layton’s Mystical Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre“ ist eine waschechte Fortsetzung der bisherigen Layton-Spiele. Der Wechsel auf die mobilen Geräte hat wunderbar geklappt. Es fühlt sich so ans, als gehört diese Reihe seit jeher dorthin. Manche Rätsel mögen durch die Touchsteuerung etwas klobig zu bedienen sein, im Großen und Ganzen ist das Spiel jedoch wunderbar umgesetzt. Immer wieder setze ich mich an einen Fall oder an das Rätsel des Tages, wenn ich gerade unterwegs bin oder im Bett noch etwas am Smartphone tippe. Solltet ihr die Reihe um den Professor und seine Rätsel noch nicht kennen, habt ihr hier vielleicht den optimalen Einstiegspunkt. Leider wiederholen sich die gleichen Macken, die auch schon die Vorgänger hatten. Wenn euch diese aber schon damals nicht gestört haben, können auch alte Freunde der Reihe unbesorgt zugreifen!