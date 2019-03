Landwirtschafts Simulator 2019 PS4 im Test – der beste Simulator aller Zeiten?

Simulatoren sind sowas von in. Nach zahlreichen genialen Neuerscheinungen wie Airport Simulator 2019, PC Building Simulator und nicht zuletzt Euro Truck Simulator 2, erscheint nun die neuste Version des beliebtesten Farming-Simulators der Welt. Beim Landwirtschafts Simulator 2019 für die PS4 gibt es für Fans der Serie reichlich neuen Inhalt zu entdecken: Fahrzeuge der Marke John Deere, zwei neue Maps und tierische Unterstützung durch Hunde und Pferde sind nur einige der aufregenden Neuheiten des Spiels.

Manche Menschen fragen sich beim Thema Simulatoren vielleicht, warum so viele Spieler am PC oder auf der Konsole den Arbeitsalltag von recht „langweiligen“ Berufen wie LKW-Fahrer oder Landwirt nachspielen wollen. Schließlich gibt es doch auch wesentlich actionreichere Spiele, die einen in mystische Welten voller Abenteuer und Magie entführen. Im Vergleich zu Ego Shootern, Rennspielen oder auch Spielen in Online Casinos erscheinen ihnen Simulatoren einfach zu langsam.

Doch echte Fans von Simulatoren wissen genau, dass dies absoluter Schwachsinn ist. Es gibt kaum ein besseres Spiel als einen Simulator, um einen verregneten Sonntag wie im Handumdrehen vergehen zu lassen. Außerdem bieten Titel wie Landwirtschafts Simulator 2019 dem Spieler die Möglichkeit, einen detaillierten Einblick in Berufe zu bekommen, denen man nicht unbedingt sein ganzes Leben widmen will.

Das macht schon der Erfolg der „LWS“-Serie deutlich: mit über 15 Millionen verkauften Exemplaren bilden die Spiele eine der erfolgreichsten Videospiel-Serien aller Zeiten. Heute nehmen wir den Landwirtschafts Simulator 2019 uf der PS4 genauer unter die Lupe. Was unterscheidet das Spiel vom Vorgänger, und welche Neuerungen sind besonders aufregend für die Fans? Und weiterhin: gibt es vielleicht auch ein paar Dinge, die sich im Vergleich zum letzten Spiel verschlechtert haben?

Landwirtschafts Simulator 2019 PS4: der bisher aufwendigste Teil der Serie

Direkt beim Einstieg wird deutlich, wie viel sich beim Landwirtschafts Simulator 2019 PS4 im Vergleich zum Vorgänger geändert hat. Die Grafik wurde komplett überarbeitet und sieht wirklich unglaublich gut aus. Von den glänzenden Fahrzeugen über die wunderschönen Landschaften, bis hin zu den realistischen Weizenfeldern, die sanft in der Frühlingsbrise wehen – beim Landwirtschafts Simulator 2019 sehnt man sich fast danach, wirklich auf einem Bauernhof zu arbeiten (wenn man dort nur nicht so früh aufstehen müsste).

Auch sonst bekommen Spieler hier tonnenweise neuen Inhalt geboten, der den Simulator wesentlich komplexer macht als alle Vorgänger. Alleine der Fuhrpark ist mehr als imposant: es warten über 300 Fahrzeuge auf den Spieler, die von weltbekannten Marken wie Fendt, New Holland oder jetzt auch des amerikanischen Herstellers John Deere stammen. Doch damit noch nicht genug: mit dem eingebauten 3D-Fahrzeugshop können Spieler komplett eigene Kreationen erstellen. Das macht nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern bringt auch wesentlich mehr Abwechslung ins Spiel.

Andere Neuheiten sind zum Beispiel, dass der Spieler dieses Mal tierische Unterstützung durch Hunde und Pferde bekommt. Vor allem die Pferde sind wunderschön animiert und bringen ein neues Element von Naturverbundenheit in das sonst recht technische Genre. Dabei sind die Pferde nicht nur zum Reiten auf der Farm gedacht, sondern bieten auch neue Möglichkeiten zum Wirtschaften. So kann der Spieler insgesamt 16 Pferde besitzen, die er dann durch gute Pflege und sogar Reittraining zu profitablen Investitionen machen will.

Unendlich viel Freiheit für den Spieler

So schön die Grafik und die neuen Tiere auch sein mögen, am Ende bleibt der Landwirtschafts Simulator 2019 vor allem eines: ein unglaublich komplexer Simulator, der erfahrenen Spielern ein fast unendliches Maß an Freiheit bietet.

Bereits vor Spielbeginn wird das dadurch deutlich, dass das Spiel neben den zwei vorerstellten Karten auch einen eigenen Editor bietet. So können Spieler komplett individuelle Karten erstellen, was vor allem beim zweiten oder zwanzigsten Durchspielen ein großer Vorteil ist. Achtung: für Anfänger ist der Karteneditor nicht zu empfehlen, da dieser äußerst komplex ist und einiges an Erfahrung mit dem Genre voraussetzt.

Zumal die zwei Standardkarten des Spiels wirklich wunderschön sind. Felsbrunn ist eine herrliche Karte aus Deutschland, während die Karte Ravenport den Spieler in die USA entführt. Beide Maps sind absolut riesig und wurden mit sehr viel Liebe zum Detail erstellt. Alleine bei der Karte Felsbrunn bekommt der Spieler zum Beispiel nicht nur eine Bahnanbindung präsentiert, sondern auch einen Binnenhafen!

Die Freiheit endet natürlich nicht mit dem Karteneditor. Auch im Spiel bieten sich dem Spieler unendliche Möglichkeiten, die eigene Traumfarm zu entwerfen. Vor allem im Sandbox-Modus können Spieler tausende von verschiedenen Technologien und Geräten verwenden, um den eigenen Bauernhof nach Herzenswunsch zu individualisieren.

Nicht alles Gold, was glänzt

So gut sich alle diese Neuerungen auf den ersten Blick anhören, hat Landwirtschafts Simulator 2019 auf der PS4 leider auch einige Makel. Die hohe Komplexität des Spiels macht es nämlich für Einsteiger extrem schwierig. Wer neu zur Serie stößt, der könnte durch die unendlichen Optionen des Spiels abgeschreckt werden. Für Anfänger ist das eingebaute Tutorial daher Pflicht!

Zudem hat das Spiel trotz der tollen Grafik auch mit mehreren Bugs zu kämpfen. Vor allem die tierischen Begleiter kommen manchmal mit den Hindernissen der Karten nicht komplett zurecht. Was für manche Spieler recht witzig aussehen mag, zerstört in einem realistischen Simulator leider ein wenig die Stimmung.

Fazit: ein ordentlicher Simulator mit einigen Schwächen

Insgesamt ist der Landwirtschafts Simulator 2019 definitiv ein tolles Spiel, das die erfolgreiche Serie ebenbürtig fortsetzt. Vor allem langjährige LWS-Fans werden die zahlreichen Neuerungen zu schätzen wissen, da diese für ausreichend Abwechslung im Vergleich zum Vorgänger sorgen.

Neue Spieler dagegen werden am Anfang oft an den komplexen Optionsmöglichkeiten und dem harten Schwierigkeitsgrad es Spiels verzweifeln. Es dauert schon ein paar Stunden, bis man sich beim Landwirtschafts Simulator 2019 wirklich auskennt. Neben dem eingebauten Tutorial empfehlen wir Anfängern daher, die Spielmechaniken über YouTube-Videos zu erlernen.

Ein definitiver Pluspunkt ist die Grafik des Spiels. Auf einem digitalen Bauernhof zu arbeiten sah noch nie so gut aus wie heute. Trotz einzelner Bugs ist das Spiel grafisch gesehen eine deutliche Steigerung zum Vorgänger. Das sorgt nicht nur für eine angenehmere Spielerfahrung, sondern erhöht auch den Realismus.

Als Fazit können wir sagen, dass Landwirtschafts Simulator 2019 PS4 die nötigen Erneuerungen gegenüber dem Vorgänger mitbringt, um Fans der Serie voll zu befriedigen. Für Einsteiger mag das Spiel ein wenig zu komplex sein, doch wer die nötige Geduld mitbringt, der wird mit einer einzigartigen und extrem unterhaltsamen Spielerfahrung belohnt.