Konsolenkauf: Macht es Sinn, ein Pionier zu sein?

Alle paar Jahre feiert eine neue Konsole ihr Debut und stellt Gamer vor die Wahl: „Direkt kaufen oder warten?“ Den aktuellen Launch der Nintendo Switch habe ich mir zum Anlass genommen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Dafür betrachten sollten wir dabei, warum wir neue Konsolen generell kaufen – unabhängig vom Zeitpunkt des Lebenszyklus. Dabei schauen wir uns drei Faktoren an: Spiele, Freunde und die Belastung für den Geldbeutel. Wann lohnt sich der Konsolenkauf zum Launch?

Killerapp zum Konsolenstart?

Die offensichtlichste Antwort findet sich recht schnell: Es sind die Spiele. Der Spruch mag mittlerweile eine Binsenweisheit der Branche sein, aber Software verkauft Hardware. Ob man eine Konsole braucht oder nicht hängt zunächst davon ab, ob sie einem etwas Verlockendes zum Zocken bietet. Welche Spiele letzten Endes einen ausreichenden Anlass zum Konsolenkauf bieten, ist natürlich der eigenen Meinung überlassen. Für viele Leute sind Exklusivtitel besonders wichtig, da sich die Systeme damit direkt von der Konkurrenz abheben können. Nicht zu vergessen ist jedoch auch der Zugriff auf Multiplattformtitel. Spielt man mit dem Gedanken eine neue Xbox oder Playstation zu kaufen spielt das wahrscheinlich kaum eine Rolle. Für Besitzer von Nintendo Konsolen dagegen, ist es mittlerweile fas üblich auf große Third Party Spiele, wie GTA oder Call of Duty zu verzichten. Vom breiten Spektrum der Gaming Welt bekommt man daher mit dem reinen Besitz einer Nintendo Konsole nur einen Teil mit. Als zweite Konsole dagegen bietet Big N dagegen Zugang zu einigen der besten Exklusivtitel im Gaming. Titel, wie Mario, Zelda, Smash Bros. und co. Gehören zu den besten Titeln jeder Konsolengeneration. Doch große Titel brauchen Zeit und das Launch Lineup ist bei vielen Konsolen ziemlich dünn. Auch bei der Switch ist das nicht anders, bei den wenigen Launchspielen handelt es sich größtenteils um Portierungen. Selbst der beste Titel the Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zeitgleich auch für die Wii U. Dennoch kann die Switch hierbei ein tolles Spiel vorweisen, das für Zocker ohne Wii U durchaus als Killer App durchgehen kann. Insgesamt ist das recht selten der Fall und eine Konsole zum Launch zu kaufen bedeutet eher das in das zukünftige Potenzial des Systems zu investieren. Diese Investition könnte man allerdings auch gut und gerne erst tätigen, wenn sie bereits Früchte trägt.

Der soziale Faktor

Ein weiterer wichtiger Faktor für viele Gamer findet sich in ihrem Freundeskreis. Schließlich machen Multiplayerspiele ohne andere Spieler keinen Spaß. Wer die Wahl zwischen mehreren Konsolen hat, richtet sich häufig nach seinen Freunden. Die Entscheidung zwischen Playstation und Xbox dürfte schon bei einigen Freundeskreisen für eine hitzige Debatte gesorgt haben. Doch selbst für Fans von Singleplayertiteln spielt das soziale Umfeld eine Rolle. Mit wem soll man seine Erfahrungen teilen und sich gegenseitig Spiele ausleihen, wenn nicht mit den Freunden? Auch hier sieht es zum Launch der Konsole wahrscheinlich eher mau aus. Zu Beginn des Lebenszyklus haben noch nicht viele Leute die Konsole, inklusive eurer Freunde. Wer mit den Freunden zocken will, muss Überzeugungsarbeit leisten. Und da es zumeist noch keine herausragenden Multiplayer Titel gibt, fällt dies schwer. Natürlich muss das alles nicht so sein. Persönlich haben sowohl ich als auch 3 meiner besten Freunde die PS4 damals vorbestellt, da wir keine gemeinsamen Plattformen hatten und endlich zusammen Battlefield spielen wollten. Solche Fälle soll es natürlich auch geben. Ich denke das ist allerdings eher die Ausnahme als die Regel.

Der Preis

Wer könnte damit rechnen, neue Konsolen sind nicht günstig. Wer eine Switch besitzen will, zahlt erst einmal 330 €. Da ist noch kein Spiel dabei, geschweige denn von Zubehör. Hier möchte ich gern eine weitere Binsenweisheit einwerfen: Zeit ist Geld. In diesem Fall ist Zeit, welche man geduldig bleibt bares Geld, das Ihr beim Konsolenkauf spart. Es dauert meist weniger als ein Jahr bis Hersteller und Shops mit den ersten Sonderangeboten aufwarten. Auch eine permanente oder saisonale Preissenkung beispielsweise zu Weihnachten ist nicht neu. Und wenn alle Stricke reißen, schnürrt der eine oder andere Anbieter schon ein schönes Bundle mit dem neuen, coolen Systemseller.

Fazit

Nun also zur Beantwortung der Frage „Lohnt sich der Konsolenkauf zum Start?“: Antwort: „Wahrscheinlich nicht“. Zumindest für die Mehrheit der Zocker nicht. Klar wird es Einzelfälle geben und es ist sicher auch ein cooles Gefühl ein Pionier zu sein. Nicht umsonst campen viele Applejünger vor Applestores, wenn ein neues Gerät veröffentlicht wird. Dennoch denke ich, dass die meisten Spieler auch gut und gerne mal auf Pause drücken können und ein wenig mit dem Kauf warten sollten. Was ist eure Meinung?