Kirby Star Allies für Nintendo Switch im Test

Wenn wir uns die Kirby-Spiele der Vergangenheit anschauen, stellen wir oft fest, dass Nintendos pinkfarbene Knutschkugel wesentlich mächtiger ist als jeder seiner Gegner. Seine Spiele sind nicht die Geschichte eines mutigen Außenseiters, der sich der Gelegenheit stellt, sondern die eines mächtigen Eindringlings, der jeden, der sich ihm widersetzt, mit minimalem Aufwand auslöschen wird. Verpackt in zuckersüßem Design ist und bleibt Kirby eine wahre Killermaschine. Er ist der Staubsauger, der sich der winzigen Spinne in der obersten Ecke im Gästeklo gegenüberstellt. Doch im neuesten Ableger, Kirby Star Allies, werden diese Kräfte-Unterschiede ins Extreme geführt.

Während die Spin-Offs von Kirby oftmals ziemlich lustig und innovativ sein können, sind die klassischen Kirby-Spiele in den meisten Fällen wirklich einfach. In der Geschichte von Kirby Star Allies regnen dunkle Herzen auf das Dream Land nieder, die die unschuldigen, kleinen Wesen in böse Kreaturen verwandeln. Als Kirby von diesem getroffen wird, erlangt dieser jedoch die unglaubliche Fähigkeit mit der Macht der Liebe die Gegner vom Fluch zu befreien und sie auf seine Seite zu ziehen.

Was liebevoll und knuffig in Szene gesetzt wurde, bestätigt den Anfangsverdacht jedoch, dass Kirby in Wahrheit ein wahrer Fiesling ist. Denn Anstelle einfach nur Hunderte zarte Lebewesen den Gar auszumachen, verwandelt er sich noch in einen Psychopathen, der mit einfachen Manipulationsstrategien seinen Gegnern eine Gehirnwäsche verpasst und wahrhafter Besitzer über ihre seelenlosen Körper wird. So gruselig das alles klingt, kann diese Interpretation natürlich mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das Feature selbst, unzählige Gegner in die eigene Gruppe (bis zu 4 Helden insgesamt) zu ziehen, die dir solange folgen, bis du ihnen überdrüssig wirst oder sie ihr Leben für dich im Kampf verlieren. In einigen Fällen macht die KI dabei ein paar Dummheiten, dass sie absichtlich keinen Hindernissen wie scharfe, sich drehende, Klingen ausweicht. In den meisten Fällen jedoch kannst du dich entspannt zurücklehnen, während deine Schergen alles für dich aus dem Weg räumen. Selbst Boss-Gegner benötigen nicht wirklichen Einsatz von dir.

Da jeder von ihnen andere Fähigkeiten hat, die sich zudem auch noch über verschiedene Elemente und Fähigkeiten mixen lassen, kann dies oftmals zu einem echten Durcheinander auf dem Bildschirm kommen. Dabei ist die Kamera im Spiel sehr auf die Helden fokussiert, weshalb man immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt der ohnehin winzigen Level-Abschnitte sieht.

Deine bis zu drei KI-Mitstreiter können natürlich während des Spiels immer wieder von einem menschlichen Mitspieler übernommen werden. Wenn Freunde und Familienmitglieder keine Lust mehr haben, werden diese einfach wieder zu KI-Mitstreitern. Der Wechsel ist einfach und schmiegt sich nahtlos ins Spielgeschehen ein. Dies kann manchmal jedoch etwas frustrierend für jeden sein, der nicht Kirby spielt und somit immer automatisch mitgeschleppt wird, wenn er sich zu weit wegbewegt. Wer Kirby kontrolliert, hat all seine üblichen Fähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, fast grenzenlos schweben zu können, um so zum Teil ganze Levelabschnitte zu umfliegen. Hinzu kommen sein Dash-Kick und seine weltbekannte Saug-Fähigkeit mit der ihr nun die Seelen eurer Gegner verschlingen könnt, um euch deren Fähigkeiten anzueignen. Das ist Kirby und ab hier stehen einem alle Tore offen. Vom Ninja zur Trampolin-Spinne, über den Monster-Regenschirm und etlichen Elementaren. Hinzu kommen noch spezielle Kräfte wie die des Malers, Kochs oder Musikers, der beispielsweise einen Kühlschrank malen kann aus dem etliche Gesundheits-Items fliegen oder ein Musikfest veranstalten lassen kann, dass für Angriffsboostern sorgt.

Dabei ist der Grafikstil, die Animationen, die süßen Geräusche und auch die bekannten Melodien wunderbar gelungen. Umso trauriger ist es, dass die Idee aufgrund des miserablen Balancings leider nicht aufgehen möchte. All diese Fähigkeiten und Fähigkeiten-Mixes werden einfach nicht gebraucht. Es gibt hier und da ein paar Mini-Rätsel, die selbst ein fünfjähriges Kind auf Anhieb verstehen mag, das bestimmte Fähigkeiten erfordert, jedoch sind auch hier meist Tipp-Schilder vorhanden und der brauchbare Held zum Bestehen des Rätsels keine 2m entfernt. Es spielt daher keine Rolle, ob man eine clevere, durchgemischte Gruppe mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Elementen zusammenbaut oder einfach nur das mitnimmt, was eben gerade da ist. Glücklicherweise sind die KI-Helden sogar so schlau, dass sie die Rätsel für dich selber lösen, wenn ein Element gebraucht wird, das du selbst nicht spielst, aber ein Gruppenmitglied innehat. Das erklärt wahrscheinlich auch die Einfachheit des Ganzen.

Als wäre dies nicht schon genug, gibt es zur Auflockerung des langweiligen Game-Designs noch zusätzliche Abschnitte, in denen eines „Freundeskreis“ gebildet wird. Hierbei schließen sich alle vier zu einem Rad zusammen und rollen über die gesamte Map; reißen dabei alles mit, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Idee ist mal wieder niedlich in Szene gesetzt, geht aus Spielersicht jedoch nicht auf. Zusätzlich kann man mit seiner Truppe noch Brücken bilden oder auf einem riesigen Stern fliegen. Die einfache Idee einen 2D-Plattformer für bis zu vier Spieler zu entwickeln, geht leider einfach nicht auf. Die Frustration, die schon bei alten Kirby-Spielen aufkommt, wird in Star Allies ins Extreme geführt. Kaschiert von einer wundervollen Präsentation bleibt am Ende nur ein schwacher Plattformer übrig, den man im Schlaf und bei 40 Grad Fieber mit verbundenen Augen durchspielt.

Als ich die dritte Welt erreichte, bin ich nicht einmal gestorben, habe jedoch über 50 Leben angesammelt. Hinzu kommt der mangelnde Fluss des Spiels, dass Levelabschnitte abrupt enden. In der Regel braucht man nicht länger als eine Minute bis zum nächsten Ladebildschirm und Levelabschnitt. Hat man ein Rätsel nicht lösen können, weil man ein Monster, deren Fähigkeit man benötigte, einfach umgebracht hat, kann man einfach 5m weitergehen und wieder zurückkommen. Feinde spawnen erneut, sobald man sie aus dem Auge verliert.

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wem Star Allies wirklichen Spaß bringen soll. Selbst anspruchslose Kleinkinder haben mit Mario Odyssey den besseren Deal gemacht. Es gibt viel mehr zu entdecken und sammeln, die Geschichte ist interessanter, das Game-Design ausgeglichen und es gibt jede Menge Luft nach oben, was die Herausforderungen und den Schwierigkeitsgrad betrifft, um alle 999 Sterne zu sammeln. Es ist daher sehr traurig für mich, wenn ich mir ansehe, wie viel Liebe und Detail in Kirby Star Allies gesteckt wurde. Das Grafik- & Sound-Design ist wirklich zum Verlieben – purer Zucker eben. Die unterschiedlichen Gegner mit all ihren Fähigkeiten bis ins kleinste Detail ausgeklügelt. Ich denke, dass die Entwickler wirklich Spaß bei der Produktion von Kirby Star Allies hatten, auch wenn beim Spieler im Großen und Ganzen nur Langeweile und Frust hängen bleibt. Klar, das Spiel richtet sich primär an Kinder, werden jetzt einige sagen. Aber es ist nicht so, dass nicht nahezu alle anderen Nintendo-Spiele gleichermaßen familienfreundlich sind? Und dabei sind sie wesentlich unterhaltsamer.