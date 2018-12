Just Cause 4 im Test

Sprengen, ballern, rennen, gleiten, fliegen und sprengen. So in etwa lässt sich kurz das Spielkonzept von Just Cause zusammenfassen. Während diese Beschreibung tatsächlich nur an der Oberfläche kratzt ist eines sicher. Rico Rodriguez ist zurück und diesmal ist nicht nur ein Despot eines schönen Inselparadieses hinter ihm her. Nein! Diesmal hat es sogar die größte Naturgewalt, das Wetter, auf den klischeehaften Actionhelden abgesehen. Doch weht in Just Cause 4 nur ein laues Lüftchen, oder trägt ein gigantischer Wirbelsturm das Spiel auf ungeahnte Spielspaß-Level? Das verraten wir in unserem Test.

Während Rico Rodriguez, seines Zeichens einer der stumpfsten, wenn auch coolsten Actionhelden überhaupt, in Just Cause 3 in seine Heimat Medici verschlug, betreten wir in Just Cause 4 eine ganz neue Region. Diesmal geht es auf der Insel Solis heiß her, wo es gilt den Diktatoren Espinosa und seine Söldnerarmee Die Schwarze Hand aufzuhalten. Doch seit Just Cause 3 und vor allem seit Rico seinen Job bei der Agency, einer Art CIA, an den Nagel gehängt hat, geht es in seinen Ausflügen immer um etwas Persönliches. Während es in Medici um die Rettung seiner Heimat ging, geht es in Just Cause 4 und auf dem südlichen Inselparadies Solis um seinen Vater. Dieser half Espinosa dabei eine Maschine zu entwickeln, die die Kriegstreiber und Diktatoren der Neuzeit vor Neid erblassen ließe. Espinosas Gerätschaft kann das Wetter kontrollieren. Diese Maschine half ihm dabei die Insel in kürzester Zeit zu unterwerfen. Natürlich geht Rico das Wohl des kleinen Mannes sehr nah. Deswegen schnallt er sich seinen Raketenwerfer um, packt seine Lieblingsknarre ein und zieht als Ein-Mann-Armee in den Krieg gegen den fiesen Despoten. Zugegeben, das ist auch schon alles was man an Tiefgang in der Story erwarten kann. Die Hintergrundgeschichte von Just Cause klang schon immer wie ein Mashup der besten (und schlechtesten) Van Damme und Schwarzenegger Filme und auch in Just Cause 4 darf man keine besonders anspruchsvolle Story erwarten. Doch auch wie die Actionstreifen, die Jahr für Jahr Tausende Besucher in die Kinosääle der Welt locken, bietet auch der neueste Ableger der Action-Spielereihe die perfekte Mischung für Actionfans. Interessant wäre, ob ein niveauvolles Abenteuer Rico überhaupt stehen würde. So macht man hier definitiv alles richtig den Hauptcharaker wieder mit lächerlich einfältigen Charakteren, einer simpel daherplätschernden Story und einer Menge Schießpulver und Blauer Bohnen in einen Topf zu werfen und das ganze vor sich hin köcheln zu lassen.



Im Süden nichts Neues

Spielerisch reiht sich Just Cause 4 nahtlos an die Vorgänger an. Eine zentrale Änderung gibt es aber dennoch. Wo ihr in Just Cause 3 tatsächlich noch allein unterwegs wart, gibt es in Just Cause 4 eine Art Feldzug-Modus. Die komplette Insel Solis ist in mehrere Bereiche unterteilt, die ihr mit eurer Widerstands-Armee befreien könnt. Dazu müsst ihr Chaos verdienen, wie das geht, dreimal dürft ihr raten. Wie in Just Cause üblich muss dafür Chaos angerichtet werden. Jede Sprengung, jeder tote Soldat, quasi alles was dem Gegner graue Haare bereitet lässt Punkte auf euer Chaos-Konto wandern. Mit diesen Punkten könnt ihr dann neue Soldaten einkaufen, die wiederum Bereiche für euch erobern. Diese Eroberungen machen euch das Leben leichter. Denn die Feindaktivität ist in den eroberten Bereichen logischerweise deutlich eingeschränkter. Außerdem müsst ihr für die meisten Story-Missionen erst einen bestimmten Bereich erobern, um dort Missionen ausführen zu können. Zudem hilft das Erobern auch eurem Waffenarsenal. Als Belohnung winken häufig auch neue Nachschublieferanten, die euch im Kampf mit schweren Geschützen wie Panzern und Co. unterstützen können.

Taktisch bringen diese Eroberungsfeldzüge allerdings keine Herausforderung. Schlussendlich sind diese nur dazu da, um eure Chaos-Punkte für etwas sinnvolles einzusetzen. Die eigentliche Eroberung ist dann nur noch ein kleiner Klick auf die Karte und schon zieht der Widerstand los und erobert den Bereich. Der Feind macht dabei kaum Anstalten etwas zu verteidigen und erobert nie das von euch eroberte Areal zurück. Schade eigentlich! Wenigstens an den Fronten kommt es zu stimmungsvollen Kämpfen. Auch wenn die Frontkämpfe niemals enden und selbst wenn ihr persönlich die komplette Front des Feindes zerstört spawnen einfach immer wieder neue Gegner. Schade, hier hätte etwas mehr Futter definitiv Wunder wirken können.

Ich packe meinen Koffer…

In Just Cause 3 schon hielt das absolut nahtlose Bewegungssystem Einzug. Mit Kletterhaken, Wingsuit und Fallschirm könnt ihr in einem einzigen Flug die komplette Insel überqueren. Absolut genial! Wie Spiderman im gleichnamigen PS4-Spiel zieht ihr euch mit dem Enterhaken an eine Steilwand, schießt dann im richtigen Moment mit dem Fallschirm nach oben und gleitet mit dem Wingsuit elegant über die Bäume von Solis. Aber neben diesen filigranen und kunstvollen Gadgets gibt es auch jede Menge Handfestes. Neue Waffen, Panzer und weitere Gadgets wohin man schaut. Wirklich cool sind die sehr früh verfügbaren Schubdüsen, Ballons oder Winden. Mit den Schubdüsen oder den Ballons könnt ihr Dinge zum fliegen bringen, die eigentlich nicht dazu gedacht sind. Einen gegnerischen Panzer einfach vor euch durch die Lüfte schweben lassen und weit abseits des Kampfgeschehens zu Boden gehen lassen? Ein Wrack auf eine Gruppe gegnerischer Soldaten knallen lassen? Dem Gegner mittels eines Fahrzeuges den Weg versperren? Der Kreativität sind wenige Grenzen gesetzt! Mit der Winde könnt ihr zwei Dinge mit einem Seil verbinden und dann blitzschnell aneinander krachen lassen. Was euch auf der einen Seite gut hilft um gegnerische Anlagen in Schutt und Asche zu legen sorgt auf der anderen Seite aber auch für jede Menge Spaß. Bei einer Verfolungsjagd könnt ihr so einen Motorradfahrer in einen gegnerischen Transporter ziehen. Oder aber ihr zieht zwei Feinde einfach direkt ineinander und spart Munition. Die ganzen Spielzeuge laden euch auch dazu ein Kreativ zu werden. Ob mit der auf der Insel beheimateten Fauna, oder mit den umherstreifenden Einwohnern des Eilandes. In Promo-Videos vor dem Release wurden so beispielsweise Gegner an ein Karussell getackert, welches dann mittels Schubdüsen einen nicht zu verachtenden Geschwindigkeitsschub bekommen hat. Das Ergebnis war ein Kettenkarussell Marke Just Cause 4. Ein kurzweiliger Spaß kann durch diese Physik- und Gadget-Spielereien aufkommen.

Verpasste Chancen

Klingt grundsätzlich erstmal nach der Formel für ein super Actionspiel? Ist es theoretisch auch. Leider hat man den technischen Bereich stark vernachlässigt. Die Konsolenvarianten laufen zwar komplett ruckelfrei und flüssig, sehen aber nicht besser aus als der Vorgänger, der mittlerweile 4 Jahre alt ist Matschige Texturen hatte schon der Vorgänger, hinzu kommt noch die lächerliche Sichtweite, aufploppende Elemente und merkwürdiges Licht- und Schattenspiel sind absolut nicht zeitgemäß. Einzig und allein die Explosionen und die verschiedenen Umgebungen (Schnee, Wüste und Co.) sehen nett aus. Wirklich toll allerdings auch nicht.

Auch beim Leveldesign und bei der Kreativität der Missionen kommt keine Überraschung auch. Die Missionen sind sich allesamt sehr ähnlich, stellenweise sogar identisch. Es geht im Großen und Ganzen primär um die Zerstörung bestimmter Dinge. Wirklich Abwechslung kommt da nicht auf. Wer also wirklich Spaß haben will an Just Cause 4 kommt nicht drum herum selbst für den Spaß zu sorgen. Dinge auf möglichst kreative Weise zerstören, Gegner und Zivilbevölkerung mit Schubdüsen und Ballons terrorisieren oder aber einfach nur Spaß mit Greifhaken, Fallschirm und Wingsuit haben.

Fazit

Ein schlechtes Spiel ist Just Cause 4 trotz aller Macken definitiv nicht. Das Grundkonzept, die Gadgets und auch das stumpfe Game Design können definitiv Spaß bereiten. Cool sind vor allem die Einlagen, in denen Rico nur mit seinem Greifhaken eine komplette Armee zerlegt. Auch die unrealistische Physik kann wirklich Spaß bereiten.

Im Großen und Ganzen hätte man sich aber gewünscht, dass etwas mehr Energie in Bugfixing und Technik einfließen. Denn leider sind die vielen kleinen Fehlerchen sehr zermürbend für den Spielspaß. Die Grafik und das Gamedesign sind leider nicht mehr ganz zeitgemäß und nur mit Spielspaß und mittelmäßiger Technik werden heute keine Top-Spiele mehr geschaffen. Im Preisvergleich ist Just Cause 4 so kurz nach dem Release schon ab 44,00 € zu haben, falls noch jemand einen Actioner unterm Weihnachtsbaum sucht …