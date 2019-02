Jump Force – Kompletter Charakter-Roster in der Übersicht

Bandai Namco Entertainment hat alle Charaktere des kommenden Kampfspiels „Jump Force“ enthüllt. Weitere Charakter sollen per DLC folgen, welche Charaktere es zum Start des Titels gibt, verrät euch unsere Übersicht.

Wie das Unternehmen Bandai Namco Entertainment über Twitter nun verkündet, sind alle Charaktere des kommenden Beat´em`ups „Jump Force“ enthüllt worden. Zumindest was die Launch-Fassung betrifft, denn das Unternehmen hat bereits verkündet, dass mit der Zeit weitere Charaktere per DLC nachgereicht werden.

Nope! The roster is complete! — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) February 6, 2019

In „Jump Force“ treten zahlreiche Charakteren des Shonen Jump Magazins gegen einander an. Shonen Jump ist das berühmtesten Manga-Magazin und etablierte viele bekannte Manga-Serien, wie „Dragon Ball“, „One Piece“ oder „Naruto“. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht des Charakter-Rosters in „Jump Force“, welche in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind:

Kompletter Charakter-Roster:

Black Clover: Asta

Ryo Saeba Dragon Ball Z: Son Goku, Vegita, Freeza, Cell, Piccolo, Trunks

Dai JoJo’s Bizarre Adventure: Jotaro Kujo, Dio

Kenshiro Rurouni Kenshin: Kenshin Himura, Makoto Shishio

Gon Freecss, Killua Zoldyck, Kurapika, Hisoka My Hero Academia: Izuku Midoriya

Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Boruto Uzumaki, Gaara, Kakashi Hatake, Kaguya Otsutsuki One Piece: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, Sabo, Black Beard/Marshall D. Teach, Boa Hancock

Pegasus Seiya, Dragon Shiryu Yu-Gi-Oh!: Yugi Mutou

„Jump Force“ wird am 15. Februar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Schon jetzt steht fest, dass nach dem Launch mindestens neun weitere Kämpfer per DLC nachgereicht werden.