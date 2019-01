Jump Force – Details und Termine der offenen Beta

Bandai Namco Entertainment wird in Kürze eine offene Beta zu dem Kampfspiel „Jump Force“ abhalten. Details und Termine zur offenen Beta erfahrt ihr im Artikel.

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gibt, wird vom 18. bis zum 20. Januar 2019 eine offene Beta zum kommenden Kampfspiel „Jump Force“ abgehalten. Demnach wird die Open Beta in vier Sessions auf der PlayStation 4 und der Xbox One abgehalten. Da die Spielsitzungen an bestimmte Zeiten gekoppelt sind, werdet ihr nicht durchgehend spielen können.

Termine und Inhalte der Open Beta

Gameplay Sessions

Session #1 – 18. Januar von 13 bis 16 Uhr

Session #2 – 19. Januar von 6 bis 9 Uhr

Session #3 – 19. Januar von 17 bis 20 Uhr

Session #4 – 20. Januar von 21 bis 0 Uhr

17 spielbare Charaktere

Monkey D. Luffy

Himura Kenshin

Vegeta

Frieza

Blackbeard

Younger Toguro

Hisoka

Gon

Sasuke

Pegasus Seiya

Goku

Roronoa Zoro

Yusuke Urameshi

Ichigo Kurosaki

Rukia Kuchiki

Kenshiro

Naruto

Fünf spielbare Stages

Mexico

Namek

Matterhorn

Hong Kong

New York

„Jump Force“ wird am 15. Februar 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. In dem Beat´em up werden zahlreiche Charaktere aus Marken wie „Dragon Ball“, „One Piece“, „Naruto“, „Bleach“, „Black Clover“, „My Hero Academia“, „Hunter X Hunter“, „Rurouni Kenshin“, „Yu-Gi-Oh!“, „Saint Seiya“, „Yu Yu Hakusho“, „City Hunter“ und „Fist of the North Star“ gegeneinander antreten dürfen.