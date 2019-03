Judgment – Termin bekannt gegeben und Features Trailer veröffentlicht

Das neueste Action-Adventure der „Yakuza“-Entwickler namens „Judgment“ wird hierzulande im Juni veröffentlicht. Passend zur Bekanntgabe präsentiert man den Features Trailer, welchen ihr unterhalb des Artikels findet.

SEGA Europe hat einen offiziellen Erscheinungstermin für das Action-Adventure „Judgment“ bekannt gegeben. Demnach erscheint der Titel am 25. Juni 2019 exklusiv für die PlayStation 4. Wer sich für die digitale Fassung entscheidet, darf sogar schon ab dem 21. Juni 2019 loslegen und Kamurocho nach Belieben erkunden.

In „Judgment“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über den Privatdetektiv Takayuki Yagami. Dieser muss in dem fiktiven Stadtteil Kamurocho, welcher „Yakuza“-Fans bekannt sein dürfte, einen Serienmörder schnappen. Auf der Jagd nach dem blutigen Killer wird Yagami immer tiefer in die düstere Unterwelt Japans gezogen. Neben einer japanischen Sprachausgabe wird auch eine englische Vertonung geboten. Zudem können sich Spieler auf englische, deutsche, französische, italienische und spanische Untertitel freuen.