SEGAs kommendes Action-Adventure „Judgment“ wird hierzulande lokalisiert und anders als die „Yakuza“-Reihe zumindest deutsche Untertitel bieten.

Im Sommer 2019 soll das neue Spiel des „Yakuza“-Schöpfers Toshihiro Nagoshi bei uns veröffentlicht werden. Während die „Yakuza“-Reihe nur englische Untertitel zu bieten hatte, geht Publisher SEGA bei „Judgment“ einen anderen Weg. So hat das Unternehmen bestätigt, dass der Titel in der europäischen Fassung Untertitel in Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch unterstützen wird. Sprachausgabe wird in Englisch und Japanisch geboten. Somit werden sicherlich noch mehr Fans in Deutschland ihren Spaß an dem neuen Titel haben können.

In „Judgment“ reisen die Spieler erneut in den frei erfundenen Stadtteil Kamurocho, welcher bereits aus der „Yakuza“-Reihe bekannt sein dürfte. Anders als bei „Yakuza“ stehen die Spieler in „Judgment“ auf der Seite des Gesetzes und schlüpfen in die Rolle eines privaten Ermittlers namens Takayuki Yagami, nachdem dieser als Anwalt in Ungnade gefallen ist. Takayuki Yagami wird in einen mysteriösen Kriminalfall verwickelt. So treibt sich in Kamurocho ein Serienmörder herum, den der Ermittler dingfest machen möchte.

„Judgment“ soll im Sommer 2019 für Playstation 4 veröffentlicht werden. Passend zur Ankündigung veröffentlichten die Verantwortlichen einen Trailer.