Jubiläums Gewinnspiel: 11 Jahre 11 Preise – Teil 3

Wie die Zeit vergeht… Elf Jahre News, Reviews, Specials & mehr: Wir feiern 11-jähriges Bestehen und blicken mit Stolz auf eine riesige Community. Rund 50.000 Fans in den sozialen Netzwerken sprechen für sich. Dafür möchten wir Danke sagen. Mehr noch: Wir möchten euch beschenken! Bekanntlich sind es doch die kleinen Geschenke, die die Freundschaft erhalten. Freut euch auf elf tolle Aktionen in den nächsten Wochen und Monaten! Stay tuned! Teil 3 unseres Jubiläums-Gewinnspiels steht übrigens ganz im Zeichen von CyberLink!

CyberLink PowerDirector 15 ULTRA

Egal ob Hobby oder Beruf, Video-Bearbeitung gewinnt durch zunehmende Digitalisierung und den steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Ergebnissen in immer mehr Bereichen unseres Lebens an Bedeutung. Hinzu kommt die größere Aufmerksamkeit in Vergleich zu Flyern, Bildern oder ähnlichen Medien. Wir nutzen in unserer Redaktion beispielsweise Produkte von CyberLink. Diese sind einfach zu bedienen und bieten alles was ihr braucht oder sogar mehr. Unsere Erfahrungen und die vieler anderer zufriedener Nutzer sprechen für sich. Genau deshalb ist der CyberLink PowerDirector 15 der perfekte Preis für die dritte Runde unseres Jubiläums-Gewinnspiels.

Und so nimmst du teil:

Mit freundlicher Unterstützung von CyberLink verlosen wir 3 x je eine CyberLink PowerDirector 15 Software in der Ultra Version.

Was ihr dafür tun müsst: Ganz einfach, verratet uns was in einem Jubiläums-Video auf keinen Fall fehlen darf!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 5. Mai 2017 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Teilnehmen dürfen alle Fans unserer Facebook-Seite. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Verpasse keine wichtige News mehr und folge uns auf Facebook!