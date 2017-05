Jubiläums Gewinnspiel 11 Jahre 11 Preise – Teil 4

Wie die Zeit vergeht… Elf Jahre News, Reviews, Specials & mehr: Wir feiern 11-jähriges Bestehen und blicken mit Stolz auf eine riesige Community. Rund 50.000 Fans in den sozialen Netzwerken sprechen für sich. Dafür möchten wir Danke sagen. Mehr noch: Wir möchten euch beschenken! Bekanntlich sind es doch die kleinen Geschenke, die die Freundschaft erhalten. Freut euch auf tolle Aktionen in den nächsten Wochen und Monaten! Stay tuned! Teil 4 unseres Jubiläums-Gewinnspiels steht ganz im Zeichen von Samsung!

Samsung C24FG70FQU

Schnell, immersiv und intensiv: Der 23,5″ (61 cm) große Samsung Curved Gaming Monitor C24FG70FQU mit Wölbungsradius von 1.800 mm ist optimal auf die hohen Anforderungen ambitionierter Gamer zugeschnitten und überzeugt mit einer niedrigen Reaktionszeit von 1 ms sowie mit einer Bildwiederholungsrate von 144 Hz. Für einen stimmungsvollen Effekt sorgt das Blue LED Light, das sich interaktiv mit dem Sound des Spiels synchronisiert und das Spielgeschehen so zusätzlich unterstreicht – je lauter der Sound, desto lebendiger die blaue Lichtbegleitung.

Der 24-Zoll-Bildschirm ist mit der AMD FreeSync-Technologie ausgestattet und bietet eine Bildauflösung von 1.920 x 1.080 Pixel im 16:9 Format. Um auch bei längeren Sessions die Konzentration nicht zu verlieren, verfügt der C24FG70FQU zusätzlich über einen FlickerFree Modus und einen Eye Saver Modus.

Gaming-Vergnügen

In fremde Welten eintauchen und dort actiongeladene Abenteuer erleben: Der C24FG70 ist der erste Curved Gaming Monitor, der über eine Reaktionszeit von nur einer Millisekunde verfügt. Somit werden selbst extrem schnelle Actionszenen und Bildwechsel unmittelbar und ohne Verzögerung übertragen. Das Ergebnis zeigt sich in einem fließenden Bild, wodurch sich Gamer ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren können.

Das VA Panel mit einer Blickwinkelstabilität (h/v) von 178 Grad lässt dabei auch Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen: Auch bei seitlicher Betrachtung werden die Szenen gestochen scharf und realitätsnah wahrgenommen. Dank des hohen statischen Kontrastverhältnisses von 3.000:1 gehen dabei selbst kleine visuelle Details nicht unter.

Durch die Bildschirmwölbung von 1.800 mm schafft der Monitor eine Raumtiefe im Bild und zieht Spieler geradezu in das Geschehen hinein. Darüber hinaus bietet der intensive Wölbungsradius einen weiteren Vorteil: Die Form des Bildschirms ist der natürlichen Wölbung der Augen nachempfunden, was für den Betrachter sehr angenehm ist. Die Augen werden dadurch geschont und auch bei längeren Spiele-Sessions wirkt der Bildschirm auf die Augen des Betrachters somit weniger ermüdend. Dank HAS,- Tilt,- Swivel,- und Pivot-Funktionen lässt sich der Bildschirm in Höhe und Neigung verändern. So passt sich der Monitor-Fuß ergonomisch an die Spielgewohnheiten des Nutzers an.

Und so nimmst du teil:

Mit freundlicher Unterstützung von Samsung verlosen wir einen C24FG70FQU Gaming-Monitor der Extraklasse.

Was ihr dafür tun müsst: Ganz einfach, verratet uns welches Game bei euch am meisten über den Monitor laufen wird.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2017 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Teilnehmen dürfen alle Fans unserer Facebook-Seite. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

