Irrtum – Start von Apex Legends beflügelt die Verkäufe eines VR-Spiels

Seit dem Start von „Apex Legends“ gibt es gefühlt kein anderes Battle-Royale Spiel mehr auf dem Markt. Kein Wunder also, dass viele Spieler unbedingt den kostenlosen Shooter selbst testen wollen. Doch einige Spieler scheinen „Apex Legends“ aktuell mit dem VR-Spiel „Apex Construct“ zu verwechseln.

Seit zwei Wochen ist der Free-2-Play-Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ von EA und Respawn Entertainment erhältlich und konnte innerhalb einer Woche erstaunliche 25 Millionen Spieler anziehen. Aber nicht alle scheinen den Titel auf Anhieb in den jeweiligen Stores finden zu können und sind anscheinend auch bereit für den eigentlich kostenlosen Titel zu bezahlen.

Wie die Verantwortlichen von Fast Travel Games berichten, stiegen die Besuche der Shop-Seite seit der Veröffentlichung von „Apex Legends“ um 4.000 Prozent. Den Anstieg habe man vor allem in China verzeichnet, wo „Apex Legends“ bislang nicht veröffentlicht wurde.

„Seit der Veröffentlichung von Apex Legends am 4. Februar sind die Zugriffe auf unsere Shop-Seite auf Steam um mehr als 4.000 Prozent gestiegen. Und Legends ist nicht einmal auf Steam verfügbar, es ist ein EA Origin-Exklusivspiel. Was das Ganze noch seltsamer macht, ist die Tatsache, dass wir in den vergangenen sieben Tagen in China mehr Einheiten von Apex Construct verkauft haben als im Ganzen Jahr 2018.

Anscheinend sind die Leute dazu bereit, etwas, das sie für Apex Legends halten, für 29,99 US-Dollar zu kaufen, obwohl sie dachten, es sei ein Free-to-Play-Titel. Diese Verkäufe werden höchstwahrscheinlich erstattet, aber unsere Bücher sehen im Moment ziemlich gut aus „, so Andreas Juliusson, Marketing & Communications Manager bei Fast Travel Games.

Aber für die Entwickler von „Apex Construct“ birgt der plötzlich angestiegene Umsatz des eigenen Produkts auch seine Nachteile, denn viele Käufer des VR-Spiels fühlten sich im Anschluss betrogen und straften das Spiel mit vielen negativen Bewertungen auf Steam ab. So heißt es weiter:

„Es gibt natürlich einen Nachteil. Wir haben eine Menge negativer Bewertungen von chinesischen Käufern erhalten, die das Gefühl hatten, betrogen worden zu sein, obwohl wir nichts falsch gemacht haben! Glücklicherweise untersucht das Steam-Community-Team das Ganze gerade. Irgendwo gibt es massive Missverständnisse.“

„Apex Construct“ ist seit dem 20. März 2018 auf Steam und im Playstation Store erhältlich. Um weitere Verwechslungsgefahr zu vermeiden, findet ihr Videos beider Titel unterhalb des Artikels.