Internet aus der Steckdose: devolo dLAN 1200+ WiFi ac Network Kit im Test

Wenn die Internetverbindung vom Router in mehrere Räume erweitert werden soll, gibt es drei Möglichkeiten, um dies zu bewerkstelligen. Die erste Variante ist die klassische: LAN-Kabeltrommel hinter sich herziehen, Kabelkanäle legen und diverse Wanddurchbrüche organisieren. Langfristig und vom Datendurchsatz sicherlich die optimalste Möglichkeit, ist sie jedoch ebenfalls vor allem mit sehr viel Zeit, Arbeit und Dreck verbunden. Variante zwei ist die naheliegendste: WLAN verwenden mit mindestens 2-3 Repeatern im Haus. Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass ich mit WLAN-Repeatern noch nie wirklich zufrieden war und auch die Zuverlässigkeit der Verbindung sehr zu wünschen übrig lässt. Je nach Mauerwerk und Leitungen darin kann selbst die geringste Entfernung eine miserable Verbindung hervorrufen.

Kommen wir also zur dritten Variante. Einfach und schnell wie WLAN mit zuverlässigem Datendurchsatz, den man von einem LAN-Netz gewohnt ist. Die Rede ist von Powerline – also dem Internet über das Stromnetz. Nach meinem Umzug ins eigene Heim haben wir sehr viel renoviert. Einer der wichtigsten Entscheidungen – vor allem auch als Gamer – war daher wie ich eine stabile Internetleitung überall im Haus zur Verfügung stellen kann. Obwohl wir einige Wände bereits neugezogen und aufgerissen haben, hatte ich wenig Lust Kabelschächte zu legen. Selbst die einfachere Möglichkeit LAN-Kabel in geeignete Fußleisten durch das ganze Haus zu legen, erschien mir zu teuer und mühselig in der Anschaffung und Ausführung. Mit Repeatern hatte ich wie gesagt noch nie wirklich gute Erfahrungen gemacht, obwohl ich schon einige der bekanntesten Marken besaß. Schlechter Datendurchsatz, dauernde Verbindungsabbrüche und Abstürze untereinander waren keine Seltenheit. Also dachte ich, dass dies die perfekte Möglichkeit sei einmal Powerline auszuprobieren. Ein wahrer Praxis-Test aus den eigenen vier Wänden von Gamer für Gamer sozusagen. Und da sowohl das Haus als auch seine Leitungen sehr alt sind, wollte ich unbedingt ein Produkt der Oberklasse testen. So stieß ich auf das dLAN® 1200+ WiFi ac Network Kit von devolo, das folgendes Motto riesengroß auf der Verpackung trägt: „Endlich: WLAN ÜBERALL!“. Wie sich die Kombination aus Powerline und WLAN in meinem alten Haus schlägt, erfahrt ihr im folgenden Test.

Erst einmal die technischen Daten

3x dLAN Powerline Adapter

1200 Mbit/s über Powerline

1200 Mbit/s über WLAN in ac-Geschwindigkeit mit 4 Antennen und Access Point (2,4GHz und 5GHz)

2x integrierte Gigabit LAN-Anschlüsse

Integrierte Steckdose mit Kindersicherung

Exklusives devolo-Feature: range+ Technology für mehr Reichweite & Stabilität

WiFi Move Technology für optimalen WLAN-Empfang im gesamten Haus ganz automatisch

Vorbereitung und Installation

Um Internet in jedem Raum verfügbar zu machen, muss als erstes der Powerline Adapter mit dem Router verbunden werden. Hierfür liegt bereits ein Ethernet-Kabel bei. Der erste Adapter sollte daher in der Nähe des Routers in eine Steckdose gesteckt werden. Im zweiten Schritt werden dann die restlichen Adapter verteilt. Laut Hersteller devolo solltet ihr dabei jedoch darauf achten, dass ihr das Gerät nicht in eine Mehrfachsteckdose einsetzt. Außerdem gilt es zu vermeiden nicht zu weit vom ersten Gerät entfernt und auch nicht in unmittelbarer Nähe großer, elektrischer Geräte zu sein. Dies kann nämlich die Übertragungsgeschwindigkeit negativ beeinflussen. Beim ersten Mal war ich zu nah an meiner Sound-Anlage, die plötzlich ununterbrochen zu rauschen anfing. Hat man erst einmal ein paar passende Steckdosen entdeckt, ist im Grunde schon alles fertig installiert. Möchtet ihr zudem eure Daten verschlüsseln, könnt ihr ganz einfach auf das Knöpfchen an der rechten Außenseite eures dLAN 1200+ Adapters drücken.

Das Einrichten des WLAN ist ähnlich unkompliziert. Da mein Router im Flur in der Nähe des Wohnzimmers steht und bereits das gesamte Untergeschoss ziemlich ordentlich mit WLAN versorgt, habe ich den zweiten Adapter direkt im Obergeschoss installiert. Zum einen, weil dort mein Arbeitszimmer ist, indem mein Computer per Kabel verbunden werden wollte; zum anderen, weil das Signal vom Router ins OG relativ schlecht war. Einfach anstecken und fertig. Sollte der WLAN-Knopf nicht leuchten, muss dieser nur einmal gedrückt werden. Der dLAN 1200+ WiFi ac Adapter klont dabei die Einstellungen und erweitert somit das vorhandene Netzwerk. Die Daten zieht sich der Adapter dabei natürlich aus dem Stromnetz.

Performance und Datendurchsatz

So toll die Werbung auch klingen mag – als Endverbraucher sollte man wissen, dass Powerline kein LAN ist, niemals denselben Datendurchsatz in der Praxis erreichen kann und die erreichbare Datenrate durchaus schwanken kann und auch wird. Wichtig zu verstehen ist übrigens, dass es etliche Dinge gibt, wie anfangs erwähnt, die den Datendurchsatz beeinflussen können. Unser Haus ist sehr alt, wurde jedoch Ende der 90er komplett saniert. Aus dieser Zeit stammen auch die Leitungen und der Zähler. Dies ist wichtig zu erwähnen, da die Qualität des Stromkreislaufes sowie die richtige Wahl der Steckdose und Entfernung der Geräte eine wichtige Rolle spielen. Logischerweise müssen die Geräte zudem innerhalb desselben Stromkreises eingesteckt werden. Im Stromnetz existieren viele Störungen. Mein Ziel war es mindestens 100Mbit/s zu erreichen, da mir von vornherein klar war, dass die 1200Mbit/s nur in Theorie erreicht werden können.

Den besten Durchsatz, den ich individuell bei mir erreichen konnte über ein Stockwerk hinaus, waren knapp 180Mbit/s, was deutlich über meinem Ziel lag. Ich habe mich der Einfachheit halber jedoch für eine andere Steckdose entschieden, die mit 154Mbit/s völlig im Rahmen meiner Bedürfnisse liegt und eine Übertragung von knapp 20MB/s ermöglicht. Unterschiede in der Performance an unterschiedlichen Tageszeiten (beispielsweise bei erhöhten Stromverbrauch durch Licht bei eintretender Dunkelheit im Haus) konnte ich nicht feststellen.

Wichtiger als der maximale Datendurchsatz war für mich als Gamer jedoch eher die Latenz. Während ich vorher einen Ping von 25 bis 41 genießen konnte, erhöhte sich dieser drastisch auf konstante 60+. Als Gamer, vor allem aus kompetitiver Sicht, ist dies die einzig wirklich unschöne Sache für mich an der Geschichte. Er befindet sich jedoch noch im Rahmen, so dass ich damit leben kann.

Alles in allem ist das dLAN® 1200+ WiFi ac Network Kit jeden Cent wert. Die Installation ist kinderleicht und binnen weniger Minuten vollbracht. Die Übertragungsraten sind im Praxis-Einsatz wirklich gut. Die Daten werden kontant übertragen ohne jegliche Abbrüche oder sonstige, feststellbare Probleme. Das gewohnte Surfen und Streamen von FullHD- und 4K-Inhalten funktioniert einwandfrei. Online-Gamer müssen jedoch mit gestiegener Latenz rechnen. Dank der Devolo Cockpit Software lassen sich sehr einfach Einstellungen vornehmen. Sie hilft außerdem beim Finden der richtigen Steckdose durch Anzeigen der Übertragungsrate. Praktisch sind zudem Features wie WiFi Clone, Zeitsteuerung und Kindersicherung. Das Netzwerk ist durch separat erhältliche Einzeladapter problemlos erweiterbar. Eine klare Kaufempfehlung von mir an all jene, die simpel und schnell eine saubere Internetverbindung im ganzen Haus haben möchten – ohne Strippen ziehen und Löcher bohren zu müssen. Wer mit der höheren Latenz leben kann, die Powerline mit sich bringt, hat mit dem devolo dLAN® 1200+ WiFi ac Network Kit das perfekte Produkt gefunden.