Injustice 2 – Scarecrow und Captain Cold im Trailer

Injustice 2 wächst weiter. Warner Bros. Interactive hat der Kämpfer-Riege zwei weitere wohlbekannte Charaktere Hinzugefügt. Scarecrow und Captain Cold gesellen sich nämlich zu Batman und Co.

Injustice 2 – Scarecrow und Captain Cold stellen sich dem Kampf

Während Scarecrow in Batmans Kinoauftritten meist nur eine Nebenrolle einnahm, war er in den Rocksteady-Adaptionen immer der Mann für die besonderen Momente. Captain Cold hat erst durch die Serien The Flash und Legends of Tomorrow eine größere mediale Präsenz bekommen, war aber in den Comics schon lange im DC Universum etabliert.

Beide Charaktere ergänzen die Riege vor allem deshalb geschickt, weil sie sich definitiv von den anderen Kämpfern in Sachen Fähigkeiten und Optik unterscheiden. Ihren ersten Auftritt in bewegten Bildern, zeigen wir euch im beigefügten Trailer, der sich den Super-Bösewichten widmet.

Neben den beiden Batman- und Flash-Gegnern genießen im Trailer mit Bane und Gorilla Grodd jeweils ein weiterer Kontrahent der beiden Helden eure Aufmerksamkeit. Scarecrow verwendet im Kampf eine Kette mit daran befestigtem Haken, um seine Gegner zu malträtieren. Captain Cold beschießt gegnerische Kämpfer mit eisigen Projektilen. Bane und Gorilla Grodd leben ganz klar von ihrer unbändigen Kraft und benötigen keine Hilfsmittel. Letzterer fügt dank seiner Psi-Kräfte jedoch auch aus der Distanz ordentlich Schaden zu.

Inklusive Darkseid, auf den ihr nur im Falle einer Vorbestellung zugreifen könnt, enthält das Game bislang 28 Charaktere. Ob diese Zahl bis zum 16. Mai nochmals korrigiert wird, wissen wir nicht. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.