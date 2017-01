Injustice 2: DC-Fighter bekommt eine Online-Beta

Wer die Superheldenprüglei Injustice 2 bereits vor dem Launch im Mai anspielen will, darf sich freuen. Warner Bros. und Netherrealm spendieren dem Spiel eine Online-Beta, um den Multiplayermodus im Voraus zu testen. Anmelden könnt ihr euch dabei auf der Webseite des Spiels. Die Beta ist sowohl für die PS4, als auch für die XBOX One verfügbar.

Bis jetzt halten sich Publisher und Entwickler bezüglich Datum, Dauer und Umfang der Beta noch bedeckt. Wir konnten den Nachfolger des sehr gelungenen Injustice: Gods Among Us bereits auf der Gamescom anspielen und waren ziemlich beeindruckt.

Die vollständige Version des Nachfolgers von Injustice: Gods Among Us wird am 17.05.2017 erscheinen. Wir halten euch bei weiteren News auf dem Laufenden.