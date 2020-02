Indiepaket Kurztest: Door Kickers, A Long Way Down, Deep Sky Derelicts

Mit Door Kickers: Action Squad, A Long Way Down und Deep Sky Derelicts ist es mal wieder Zeit für ein kleines Indiepaket! Wir haben diese drei Spiele getestet, um euch ein paar Tipps für die kurzweilige Unterhaltung zwischen den großen Titeln zu bieten. Dieses Mal wird es sehr strategisch, alle drei Titel verlangen eure volle Aufmerksamkeit und scharfsinnige Entscheidungen. In zwei Titeln kommen dabei auch Kartenmechaniken zum Einsatz, um dem Ganzen noch den besonderen Kniff zu geben. Vielleicht findet sich dann ja auch ein kleines Schätzchen für euch! Legen wir direkt mal los!

Door Kickers: Action Squad (PC, Switch, PS 4, X Box One)

In Door Kickers: Action Squad schickt ihr alleine oder kooperativ eine Truppe von Sondereinheiten der Polizei los, um eine Geiselnahme zu beenden. Dabei nutzt ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten der zur Auswahl stehenden Klassen und müsst vorsichtig und taktisch Raum für Raum klären. Die Mechaniken sind dabei relativ simpel. Ihr könnt Türen eintreten, springen, ballern, nachladen und Gegenstände wie Blendgranaten nutzen. In pixeliger 2D-Optik habt ihr direkt einen guten Überblick über die Situation. Die ist auch nötig, da eure Spielfiguren sehr schnell das Zeitliche segnen, solltet ihr in feindlichen Kugelhagel kommen. Es ist also vor allem wichtig, die Gegner überraschend zu attackieren. So nehmt ihr am wenigsten Schaden und vermindert das Risiko, dass Geiseln im Schusswechsel sterben.

Egal ob ihr eine Mission besteht oder nicht, ihr erhaltet Erfahrungspunkte. So levelt ihr eure Klassen auf und schaltet weitere Skills frei. Das kann euch die ein oder andere Mission deutlich erleichtern. Diese werden dann mit ein bis drei Sternen bewertet. Ihr könnt also bei der großen Auswahl an Levels lange probieren, jede Mission perfekt abzuschließen. Door Kickers: Action Squad ist dabei kurzweilig und vor allem mit Freunden eine spaßige Angelegenheit. Die Missionen sind schnell abgehandelt, so dass eine Runde zwischendurch immer geht. Die Absprache untereinander macht Spaß, gemeinsames taktieren hilft ungemein. Wenn ihr eine Mission immer und immer wieder verbockt, wirkt das Spiel schnell unfair. Doch wenn ihr diesen Moment durchsteht, andere Polizistenklassen ausprobiert und euch für neue Fertigkeiten auflevelt, geht das schnell vorbei. Ich kann diesen kleinen Titel aus der Schmiede PixelShard nur empfehlen.

Unsere Wertung: 8/10

A Long Way Down (PC, Switch)

Wie schon im letzten Jahresanfang mit Slay the Spire hoffte ich hier auf ein weiteres, spannendes Rougelike-Kartenspiel. Ihr steuert einen Charakter, der trotz seines Todes nicht ins Jenseits kommt. Irgendwo im Limbus steckt er fest und bekommt Hilfe von einer Hexe, den beschwerlichen Weg nun zu meistern. Durch einen Dungeon aus schwebenden Plattformen müsst ihr nun Platten sammeln, um euch einen Weg zum Ziel der jeweiligen Ebene zu bauen. Das kann sein, einen bestimmten Gegner zu erwischen, einen Schatz zu kriegen oder einfach den Ausgang zu finden. Ihr habt eine bestimmte Anzahl von Aktionen, in der ihr entweder einen Weg bastelt oder auf euch den gebauten Plattformen fortbewegt. Danach sind die Monster der Ebene an der Reihe. Trefft ihr auf einen dieser Widersacher kommt es zu einem Kampf, wobei eure Angriffe durch ein Kartendeck ausgelöst werden.

So weit so gut, mag man sich denken. Das Konzept klingt altbewährt. Nur leider kriegt ihr zum einen nur sehr langsam neue Karten für euer Deck und die wirken dann auch noch irgendwie lasch in ihrer Wirkung. Manche Kämpfe dauern eine gefühlte Ewigkeit, ohne dass wirklich viel Taktik eingesetzt werden muss. Wer Stunden investieren konnte, im genannten Slay the Spire die perfekten Kombinationen für ein Deck zu finden, wird hier schwer enttäuscht. Dazu sind die Dungeons zu eintönig und die Kämpfe zu langwierig. Auch die Variation hält sich in Grenzen.

Zwar können Artdesign und Musik mit schöner, düsterer Atmosphäre punkten, die Dialoge sind nett geschrieben, das tröstet aber nicht über das klobige Gameplay hinweg. Mir ging sehr schnell die Motivation flöten. Die Dungeons voller Schätze und manchmal auch weiterer Charaktere, die an eurer Seite kämpfen können, verloren schnell ihren Zauber. Sollte euch der Trailer zusagen, schaut gerne mal rein und unterstützt damit ein aufstrebendes Studio aus Frankreich. Ansonsten würde ich empfehlen, auf einen Sale zu warten, bevor ihr euch in dieses Spiel stürzt.

Unsere Wertung: 6/10

Deep Sky Derelicts (PC)

Wie wäre es mit Darkest Dungeon in einem Science-Fiction Setting? Genau das ist Deep Sky Derelicts nämlich. Garniert mit einer Kartenmechanik in den Kämpfen zieht ihr mit eurer Party durch Raumstationen und stellt euch bockschweren Kämpfen. Als Hub dient euch dabei ein zentraler Raumfahrtspunkt, in dem ihr Aufträge annehmen, neue Mitglieder rekrutieren und Ausrüstung kaufen könnt. Zieht ihr so dann zu einem Zielpunkt los, um eure Erkundung zu starten, habt ihr nur einen bestimmten Bewegungsradius, bevor eure Sauerstoffvorräte zur Neige gehen. Dabei bewegt ihr euch blind durch die Dungeons und werdet immer wieder von Feinden überrascht oder findet Druiden und Menschen, die euch etwas zu sagen haben. Je nach Klassen eurer Partymitglieder habt ihr dann auch Stärken in Dialogen, Kämpfen oder der Schatzsuche.

Das große Problem an Deep Sky Derelicts ist jedoch, dass euch kaum etwas erklärt wird. Während Darkest Dungeon gerade am Anfang langsam die einzelnen Mechaniken einführt, wird hier auf ein Tutorial komplett verzichtet. Ihr startet das Spiel, die Hauptmission wird erläutert und zack, seid ihr schon mittendrin. Das führt leider dazu, dass ihr in den Kämpfen zu Beginn kein Gefühl für die taktische Tiefe eurer Charaktere und deren Karten habt. Ich hatte keine Ahnung, welcher Charakter für welche Situation geeignet wäre. Auch wusste ich nicht, was mich überhaupt in so einer neuen Raumstation erwartet. Deep Sky Derelicts kann mit einer tollen Spieltiefe, einer wunderbar schaurigen Comic-Ästhetik und großer Vielfalt auftrumpfen. Bevor einem das aber auffällt, muss erst eine enorme Hürde zu Beginn überwunden werden. Greift hier also nur zu, wenn ihr Lust habt, euch wirklich intensiv in ein Spiel einzuarbeiten!

Unsere Wertung: 7/10