Immer mehr vom Alten

Erlauben wir einen Blick zurück: noch vor wenigen Jahren lautete das Motto für die großen Spielehersteller in der Vorweihnachtszeit stets, dass es neu und besser sein muss. Neu und besser als alles, was es vielleicht im Vorjahr gab. Nun, daran ist nichts Verwerfliches, denn die Spielkonsolen und Computer werden halt immer moderner, sodass auch die Ansprüche der Spieler steigen. Allerdings lässt sich für 2018 und 2019 durchaus ein anderer Trend erkennen. Nämlich die Rückkehr zum „guten, alten“. Es muss nicht mehr notgedrungen eine neue Konsole her, sondern wie es scheint, kann man mit modernen Adaptionen bestehender Spiele auch die Massen begeistern. Wie aber kommen diese beiden Dinge zusammen?

Mit Pokémon nach draußen

Es ist noch gar nicht so lange her, da war der Hype um „Pokémon Go" weltweit in aller Munde. Man brauchte lediglich die Spieleapp und eine gute stabile Internetverbindung, und schon konnte es losgehen. Draußen mit der virtuellen Realität in Kontakt kommen und dabei gleichzeitig noch die wilden Monster einfangen, ein viel besseres Konzept konnte es damals noch gar nicht geben, sind sich Fans und Analytiker sicher. So schnell der Trend aufkam, so schnell aber war er auch schon wieder zu Ende. Denn in der modernen und schnelllebigen Welt, in der man immer wieder Neues braucht um sich gut unterhalten zu fühlen, scheint nur wenig Platz für Nostalgie zu sein. Oder ist vielleicht genau da der Hund begraben? Denn genau wie Spieletrends wieder im Kommen zu sein.

Zwar hat sich „Pokémon Go“ nicht bewähren können, aber das Spiel hat zweifelsfrei einen Stein ins Rollen gebracht, der sich nicht mehr aufhalten lässt: Spieleklassiker mit einer neuen virtuellen Aufmachung. Pokémon gibt es ja nun schon seit mindestens zwei Jahrzehnten, ist aber besonders bei der Generation um 30+ sehr beliebt. Denn diese Spieler kennen sie noch, die guten alten Zeiten am Gameboy mit den ersten süßen Monster Spielen. Die Qualität war pixelig und die Batterie schnell alle, aber scheinbar war das mitunter der Grund, warum diese Spiele nachhaltig für einen solchen Erfolg gesorgt haben. Super Mario mit all seinen Freunden ist die gleiche Geschichte. Denn der Spielemarkt ist mittlerweile schon lange nicht mehr nur für Teenager gedacht, sondern richtet sich mehr und mehr an jene, die die Klassiker von damals kennen.

Auch auf der Leinwand ein Erfolg

Wie sehr diese Spiele aus den 90er Jahren einen Einfluss auf die Spielekultur der 30-Jährigen hat, zeigt sich schon daran, wie die Erfolge auch auf andere Medien überspringen. So kam 2019 ein erster Pokémon Film mit echten Schauspielern raus, sodass der Hype auch auf der Leinwand zu spüren war. Auch wenn der Film selber vielleicht eher was für echte Fans als für normale Kinobesucher war, so zeigt sich hier deutlich, wie wichtig die Spielewelt geworden ist.

Wenn man sich also anguckt, was diesen Winter so in den Läden verkauft wird, dann reiben sich manche sicherlich die Augen vor Verwunderung darüber, welches Jahr es ist.