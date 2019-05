id Software – Würde gerne „Rage 3“ entwickeln

Der ausgefallene Open-World-Shooter „Rage 2“ befindet sich seit Dienstag, dem 14. Mai 2019 im Verkauf und bereits jetzt bekundet id Software sein Interesse daran einen weiteren Ableger der Reihe ins Rennen schicken zu wollen.

Knapp acht Jahre mussten Fans von „Rage“ auf einen Nachfolger warten. Nun ist „Rage 2“ für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Der Nachfolger entstand hauptsächlich nicht mehr beim original Entwickler id Software, sondern bei den Avalanche Studios. Wie es heißt half id Software in einer beratenden Position aus, dennoch ließ Tim Willits, CEO von id Software, bereits durchblicken, dass er gerne an „Rage 3“ arbeiten würde. In einem Interview mit The Hollywood Reporter verlor Willits folgende Worte:

„Wir haben die Marke immer geliebt, da sie solch eine unterhaltsame Kulisse ist. Wir können machen, was wir wollen. Wir hatten einst über das Reiten von riesigen Kakerlaken gesprochen. Für welches andere Spiel kann man eine Konversation haben, bei dem das eine legitime Unterhaltung ist, die man haben kann?! Es ist eine verrückte, spaßige und aufregende Marke und ich hoffe, dass wir einen dritten Teil so schnell wie möglich machen können.“

Ob Willits und sein Team tatsächlich an einem Nachfolger arbeiten dürfen, wird sicherlich der kommerzielle Erfolg von „Rage 2“ zeigen. „Rage 2“ ist am 14. Mai 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht worden.