Humble Bundle Streaming – Video und Streaming im Paket

Das Humble Bundle bietet immer wieder eine Menge Software für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben monatlichem Abo gibt es auch ab und an ein besonderes Themen-Paket. Während wir nicht immer darauf eingehen, möchten wir in diesem Fall jedoch auf die aktuellen Inhalte aufmerksam machen. Beim Humble Bundle: Streaming bestimmt ihr nämlich wieder, was ihr zahlt und unterstützt einen guten Zweck.

Humble Bundle – Streaming für den guten Zweck

Gerade zu einem Zeitpunkt an dem wir als Next-Gamer immer mehr Videos produzieren und eine ganze Serie für YouTube-Ausrüstung gestartet haben, wollen wir euch auch über das passende Bundle informieren. Erstens erhaltet ihr für einen frei wählbaren Preis einen Haufen interessanter Software ohne ein Abonnement abzuschließen. Zweitens unterstützt ihr einen guten Zweck. Es lohnt sich somit auf jeden Fall mindestens einen Blick auf das Paket zu werfen. Uns ist auf den ersten Blick aufgefallen, dass die Software sowohl humorvolle als auch professionelle Inhalte bietet.



Wie beim Humble Bundle üblich, richten sich die Inhalte nach dem von euch investierten Betrag. Wobei ihr unter 15 Euro bereits das gesamte Paket im Wert von über 340 US-Dollar erhaltet. Solltet ihr bereits Erfahrungen mit dem einen oder anderen enthaltenen Programm gesammelt haben, lasst uns und unseren Lesern gerne einen Kommentar da. Wir sind gespannt, was ihr zu berichten habt.