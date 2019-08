Hot Shot Burn – Diese Party wird der Hit!

Auf der diesjährigen Gamescom 2019 konnte ich das witzige Party-Spiel „Hot Shot Burn“ von den Entwicklern Flaming Flamingo spielen. Dabei handelt es sich um einen schnellen, kompetitiven Top-Down-Shooter für 2-4 Spieler – lokal oder online.

Das Gameplay ist relativ schnell erklärt. Jeder Spieler wählt einen Helden aus, die jeweils mit unterschiedlichen Fähigkeiten daherkommen und versucht in einer kleinen Arena seine Gegner auszuschalten bevor der Timer runter gelaufen ist. Der Timer ist nicht sichtbar, um euch nicht unnötig unter Druck zu setzen, aber dauert die Runde zu lange, dann wird die Arena wie in einem Battle Royale Titel langsam von beiden Seiten des Bildschirms von einem Feuersturm verschlungen.

Nur ein Treffer genügt, um euch oder den Gegner niederzustrecken, sodass sich ein genial schnelles Gameplay einpendelt. Zudem können die Spieler von den Spezial-Fähigkeiten ihrer Helden Gebrauch machen. Wizardo zum Beispiel wirft einen kleinen Teleporter auf den Boden, sodass er sich schnell aus einer heiklen Situation retten kann, wenn zufällig ein Gegner auf die Plattform läuft und Wizardo sich im selben Augenblick teleportiert, dann schaltet er diesen sofort aus. Chuck stürmt per Knopfdruck wie ein Berserker durch die Arena und kann Gegner auf diese Weise überrumpeln und Luna macht sich für einen kurzen Augenblick unsichtbar. Zusätzlich kann euch auf einigen Arenen auch die Umwelt einen Strich durch die Rechnung machen und euch ausschalten, wenn ihr nicht vorsichtig genug seid.

Vom Design erinnert der Titel stark an die Serie Invader Zim, aber auch an andere Serien des Cartoon Network Channels, wie mir Game Director Grzegorz Dałek im Interview verriet. Wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr dem unten eingebundenen Video entnehmen. Die Entwickler waren so freundlich und zeichneten die Spiel-Session für mich auf.

Mein Charakter ist „Chuck“, während „Wizardo“, „Luna“ und „Bongo“ von den Entwicklern gesteuert wurden. Ich hatte verdammt viel Spaß mit dem Titel und werde ihn meiner Sammlung hinzufügen. Aktuell ist Hot Shot Burn als Early Access Titel für 14,99€ über Steam zu haben. Die finale Version soll Ende des Jahres für PC veröffentlicht werden. Ein Release für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch ist ebenfalls eingeplant.

