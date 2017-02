Horizon: Zero Dawn – Launch Trailer zum PS4-Exklusivtitel

Dieser drei-minütige Launch Trailer zu Horizon: Zero Dawn lohnt sich!

Das Video zeigt euch einen wunderschönen Einblick in die Landschaften des Spiels, einige Kampfsituationen, sowie einen Einblick in die düstere, aber trotzdem nicht triste Atmosphäre des Spiels. Schon verrückt, dass Sony in jedem einzelnen Trailer immer noch etwas neues und cooles zeigen kann, obwohl es schon so viele verschiedene Videos zu Horizon: Zero Dawn gibt.

Horizon: Zero Dawn – Wir warten gespannt auf den Release

Übrigens: Die ersten Kritiken zum Spiel sind ja schon da und sind durchweg positiv. Metacritic hat einen Score von 88, was für aktuelle Standards schon sehr hoch ist. Nur wenige bemängeln etwa die fade Story des Spiels unter anderem, sowie einige technische Fehler. Man muss aber auch bedenken, dass die Spielwelt riesig ist und ohne Ladezeiten spielbar ist. Wenn da mal einige kleine Fehler auftauchen, das haben auch andere große Open-World-Spiele wie beispielsweise Skyrim gezeigt, ist das kein Wunder. Solche Dinge können bei großen Spielwelten passieren. Auch unser Test zu Horizon: Zero Dawn wird übrigens folgen, sobald wir ein Muster erhalten haben!

Laut einigen Tests ist das Spiel das beste 4K-Spiel für die PlayStation 4 Pro. Sony darf sich laut Analysten sogar über rund 4-6 Millionen Verkäufe des Spiels freuen. Sind wir mal gespannt!

Erscheinen wird Horizon: Zero Dawn hierzulande am 1.März. Es wird einen kleinen day One Patch geben, der einen Performance-Mode einfügt, der eine höhere Framerate bietet. Außerdem soll die Farbe auf 4K und 1080p Bildschirmen nochmal deutlich verbessert werden.