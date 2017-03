Horizon: Zero Dawn ist ein großer Erfolg

Wie die Kollegen von IGN berichten, kann Horizon: Zero Dawn seit dem Launch bereits mehr als 2,6 Millionen Verkäufe vorweisen. Damit ist Horizon die erfolgreichste neue Franchise der Konsole und kann den besten Verkaufsstart vorweisen, den GuerrillaGames je hatte. Ebefalls bedeutet das, dass Horizon einen besseren Start hinlegen konnte als Bloodborne, The Last Guardian, Until Dawn, Knack und Driveclub. Uncharted 4 dagegen hatte einen noch erfolgreicheren Start mit 2,7 verkauften Spielen innerhalb der ersten Woche. Da sich Sequels in der Regel besser verkaufen als komplett neue Titel, ist das allerdings auch nicht überraschend.

Qualität, die Früchte trägt

Wir finden, dass sich Guerilla Games diesen Erfolg auch redlich verdient hat. Nicht ohne Grund konnte das Spiel in unserem Test stolze 9/10 abräumen. Als besonders bemerkenswert empfanden wir dabei die Story, die Atmosphäre und das tolle und unverbrauchte Setting. Wir sind gespannt, was die Zukunft für Sonys neue Franchise bereit hält und wie Guerrilla Games plant, Horizon fortzusetzen.