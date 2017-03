Horizon: Zero Dawn für die PS4 im Test

Die Jungs von Guerilla Games waren ja zuletzt in erster Linie für die Titel der Killzone-Reihe und den VR-Mech-Titel Rigs bekannt. Eins haben alle diese Titel gemeinsam. Besonders das aktuelle Killzone: Shadow Fall war als Starttitel eines der grafischen „State oft he Art“ Titel des Erscheinungsjahres der PS4. Umso größer ist natürlich die Erwartung an den neuen Titel von Guerrilla Games. Dieser hört auf den Namen Horizon: Zero Dawn. Die Ankündigung war seinerzeit überraschend, da Guerrilla bisher eher gradlinige Shooter auf den Markt gebracht hat und nun auf einmal ein Open-World-Spiel in der Pipeline hat. Wie gut ist dem Entwickler dieser Schritt in eine große, offene Spielwelt gelungen?

Horizon: Zero Dawn im Test – Was reißt das PS4-Exclusive?

Die Geschichte von Horizon: Zero Dawn ist eine spannende, in der Zukunft angesetzte Story über das Mädchen Aloy. Aloy ist eine sogenannte Ausgestoßene, die ohne den Schutz eines großen Stammes aufwächst. Horizon spielt nach einem Ereignis, das die Menschheit vernichtet hat. Die vergangene Zivilisation nennen alle Charaktere in Horizon lediglich die Metallzeit. Autowracks, Ruinen von Hochhäusern und kaputte asphaltierte Straßen lassen darauf schließen, dass Horizon etliche Jahre nach dem Untergang der uns bekannten Welt spielen muss. Statt vielen Menschen streifen nun auch Roboter-Kreaturen durch die Lande. Woher diese Wesen kommen, wieso ihr eine Ausgestoßene seid, wer genau eure Mutter ist und was die Menschheit vernichtet hat, wird euch in Horizon: Zero Dawn im Laufe der Story erklärt. Eure Aufgabe ist das Aufdecken dieser Geheimnisse. Dafür werdet ihr im Verlauf des Spiels zu einer Sucherin ernannt, die sich entgegen der Stammesgesetze frei bewegen darf. Die Story und die Atmosphäre ist einfach stimmig. Ihr erlangt einen guten Eindruck des Stammeslebens, der Problematiken, aber auch der Kultur. Auch das Design der Gegner ist genial. Dazu verraten wir euch später mehr. Das Spiel beginnt dabei in Aloys Kindheit. Ihr lernt mit Bogen und Speer umzugehen und werdet in die Geheimnisse der Metall-Dino-Jagd eingeweiht. Euer Ziehvater Rost ist dabei Mentor und Lehrer zugleich. Dabei baut die Erzählweise des Spiels eine Bindung auf, die an die Bindung erinnert, die zwischen Joel und Ellie in The Last of Us entsteht. Die Story rund um das Geheimnis eurer Herkunft und der Herkunft der Maschinen nimmt recht langsam Fahrt auf, wenn sie aber in Fahrt gekommen ist, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Eines Tages entdeckt ihr, während ihr in eine Ruine der „Alten“, also der Vorgänger-Zivilisation gelandet seid, einen sogenannten Fokus. Dieser ist ein kleiner Stecker den Aloy an ihr Ohr steckt. Der Fokus funktioniert ähnlich wie die Hexer-Sinne in Witcher 3 oder der Detektiv-Blick von Batman. Einerseits zeigt euch der Fokus Routen der Gegner an, gibt euch aber auch Infos über den Gegnertyp und deren Schwachstellen. Dieser Fokus ist in Horizon: Zero Dawn eines der wichtigsten Utensilien, welches euch im Kampf gegen die zahlreichen Gegner helfen wird. Im Verlauf der Story werden die Maschinen von euren Feinden umprogrammiert, sind dann deutlich stärker und schaden euch schon, wenn sie euch zu nahe kommen. Was hinter dieser Verderbnis der Maschinen steckt, wollen wir euch an dieser Stelle aber nicht verraten.

Freie Wahl

Dabei habt ihr in der Spielwelt von Horizon: Zero Dawn relativ viel Mitbestimmungsrecht, wenn es um die Frage geht, was ihr als nächstes erledigen möchtet. Natürlich könnt ihr einfach durch die Lande streifen, Maschinen oder Tiere töten und ihre Trophäen sammeln, oder ihr sucht nach Nebenquests. Davon sind neben den 21 Hauptmissionen auch noch einige in den Landen verteilt. Die Quests sind meistens gut aufbereitet, auch wenn im Kern dahinter eine simple Quest steckt. Ein wenig Witcher-Gedanken kommen aber schon auf, wenn ihr beispielsweise euren Fokus einsetzen müsst, um einen verschwundenen Dorfbewohner zu verfolgen und zurückzubringen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit Banditenlager zu zerstören. In die nun leeren, aber gut gesicherten Lager ziehen dann Händler und Ausgestoßene ein. Außerdem habt ihr die Möglichkeit die riesigen Langhälse, die Roboter-Dinosaurier die ihr mit Sicherheit aus den Trailern kennt, zu erklimmen. Diese agieren als eine Art Späher für die anderen Maschinen und ihr könnt die Daten anzapfen, um so die Umgebung aufzudecken. Klingt schwer nach Assassin’s Creeds Wachtürmen und Mad Max‘ Heißluftballons, aber ist definitiv ein frischerer Ansatz. Im Lauf der Story bekommt ihr noch die Möglichkeit hinzu, die Maschinen zu hacken und für euch kämpfen zu lassen. Dazu müsst ihr aber erst in sogenannten Brutstätten einen Datenkern besorgen. Diese Brutstätten sind besonders fordernd, mit engen Gängen, kaum Möglichkeiten für ein Versteck und einem besonders starken Bossgegner. Die Arbeit lohnt sich aber, denn ihr bekommt die Möglichkeit neue Maschinen zu hacken. Außerdem bekommt ihr hier einige Crafting-Materialien zusammen. Mit jeder neuen Brutstätte bekommt ihr weitere Typen hinzu, die ihr überbrücken könnt. Das macht natürlich auch die Kämpfe leichter, auch wenn es immer schwieriger wird, unentdeckt an die großen Maschinen zu gelangen, die euch im Kampf helfen können. Einige Maschinen könnt ihr auch als Reittier verwenden. Das reicht von kleinen Pferde-ähnlichen Läufern bis hin zu riesigen, Stier-ähnlichen Tramplern. Gerade zum Zurücklegen größerer Strecken hilft ein Reittier ungemein.

Mach’s dir selbst

Denn auch Crafting hat Horizon: Zero Dawn, wenig überraschend für einen aktuellen Open-World-Titel, mit im Paket. Von den erlegten Maschinen oder Tieren erhaltet ihr Materialien, die ihr in neuen Taschen für Waffen, Munition, Beute oder Medizin verbauen könnt. Aber nicht alle Dinge könnt ihr euch einfach aus ein paar Ästen und Maschinenteilen zusammenzimmern. Für manche Gegenstände, wie Waffen oder neue Kleidung müsst ihr auch Händler aufsuchen. Diese verlangen von euch Metallscherben, die sowohl als Bauteil für Pfeile, als auch als Währung in der Welt von Horizon herhalten müssen. Einen ähnlichen Ansatz kennt man aus Metro 2033, wo gute Munition sehr selten und effektiv gegen Gegner war, bei Händlern aber auch in bessere Ausrüstung getauscht werden konnte. Ganz so ist das in Horizon aber nicht. Nach einigen Nebenquest und Jagden auf große Maschinen habt ihr genug Geld zusammen, um euch gut einzudecken. Außerdem müsst ihr heilende Beeren und Kräuter sammeln, die quasi euer schnelles Erste-Hilfe-Paket sind. Ihr findet aber auch Tränke, die auf einen Schlag eure Gesundheit heilen. Auch verschiedene Fähigkeiten könnt ihr Aloy im Laufe der Story verpassen. Dazu zählen zum Beispiel verschiedene Sammlerfähigkeiten, die euch einen Bonus auf sammelbare Items geben. Oder aber ihr beschränkt euch auf den Kampf, dann habt ihr beispielsweise eine Zeitlupenfunktion, oder ihr könnt eine verbesserte Ausweichrolle ausführen. Alle diese Fähigkeiten verändern den Kampf um ein kleines Stück und machen ihn vor allem einfacher. Außerdem könnt ihr durch diese Fähigkeiten euren Fokus verschieben und aus Aloy schon in der Mitte des Spiels eine Expertin im Schleichen, im Kampf mit dem Bogen oder im Nahkampf machen. Wer sich auch mit den Nebenmissionen, Sammelgegenständen und mit der Jagd beschäftigt, der kriegt schnell einige Fähigkeitspunkte zusammen, die er verbauen kann. Pro Stufenaufstieg kriegt ihr einen Punkt, viele Hauptmissionen und einige Nebenmissionen geben Zusatzpunkte. So ersammelt ihr euch ein gutes Fähigkeits-Repertoir. Die Kämpfe werden nämlich recht zügig schwerer.

Schießend und schleichend durch die Lande

Wie bereits mehrmals erwähnt, bietet es sich in Horizon: Zero Dawn an, eher leise und bedacht an die Dinge ranzugehen. Mit Hilfe eures Fokus könnt ihr Gegner sehen und scannen. Seht also ganz genau welche Gegner euch erwarten. Habt ihr einen Gegnertypen gescannt, werden euch zudem Stärken und Schwächen offenbart. So sind die verdorbenen Maschinen deutlich stärker als die Standardgegner, sind dafür aber sehr anfällig gegenüber Feuer. Der Fokus zeigt euch zudem die Schwachpunkte eines jeden Gegners an. So könnt ihr bestimmten Gegnertypen auf eine Art Treibstofftank schießen, der dann sobald er zerplatzt entzündlich ist. Es gibt aber auch kreativere Wege. Ein Gegnertyp fährt eine Art Prozessor aus, wenn er zu heiß wird. Beschießt ihr das Ding also mit Feuerpfeilen und lasst die Maschine einige Momente brutzeln, fährt der Kern aus. Dieser Kern ist dann extrem empfindlich und seine Zerstörung reißt dann auch meist die Maschine um. Die erwähnten Feuerpfeile sind aber auch nur ein Typ an Waffen. Es gibt Stolperfallen, Fangseile, Schleudern und drei verschiedene Bogentypen. Diese unterscheiden sich in Schussgeschwindigkeit und Schaden, finden aber mit dem Jägerbogen einen guten Mittelpunkt. Wer also einen guten Mittelweg aus den verschiedenen, verfügbaren Waffen findet und klug kombiniert, der kann die Maschinen schnell in die ewigen Jagdgründe schicken. Menschliche Gegner haben meist den einfachen Vorteil der Masse, ihr trefft selten auf einzelne menschliche Gegner. Sie sind immer in größeren Gruppen unterwegs. Ansonsten haben diese euch nicht viel entgegenzusetzen. Einzig und allein in Verbindung mit Maschinen-Gegnern kommt ihr gegen größere Gruppen ins Schwitzen. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei an allen Stellen fair. Wer auf normal zockt, sollte aber das gesamte Spiel über keine allzu große Herausforderung haben. Wer mehr die Story und die Visuals genießen will, hat auch mit dem einfachen Schwierigkeitsgrad eine passende Alternative. Die letzten beiden Schwierigkeitsgrade sind dagegen gerade im Endgame enorm fordernd, jedoch die perfekte Wahl für einen zweiten Durchlauf des Spiels.

Die wahre Meisterleistung

Horizon: Zero Dawn hat besonders für die Grafik schon einige Vorschusslorbeeren erhalten. Bei der Vorstellung der PlayStation 4 Pro wurde auch erstmals Gameplay der PS4 Pro in 4K von Horizon gezeigt. Die Grafik war einfach überwältigend. Dazu kommt noch, dass der Titel perfekt ist, um die 4K-Möglichkeiten der PS4 Pro zu zeigen. In kaum einem anderen aktuellen Spiel, welches auch in 4K spielbar ist, habt ihr so schöne Landschaftsoptiken. Wer also seinen neuen 4K-TV mit PS4 Pro präsentieren will, der sollte zu Horizon: Zero Dawn greifen. Grafisch imposanter geht es wohl kaum! Natürlich macht aber die beste Grafik kein hübsches Spiel. Dazu gehört auch noch die Spielwelt an sich. Diese ist in Horizon äußerst lebendig und cool anzusehen. Während ihr gegen die riesigen Maschinen kämpft, huschen rund um euch rum kleinere Wesen wie Wildschweine, Hasen oder Fische durch die Landschaft. Die Dörfer und die Umgebung passen in den Stil des Spiels, besonders aber die Maschinen-Brutstätten haben es mir persönlich angetan. Diese sehen aus, als würden sie direkt aus einem Alien-Raumschiff stammen. Ein eigener Foto-Modus gibt euch übrigens die Möglichkeit, eure Lieblingsbilder aus der Umgebung mit coolen Effekten zu versehen und als Screenshot zu teilen. Auch vom Sound her sucht Horizon seinesgleichen. Die Laute, die die Maschinen von sich geben klingen satt und futuristisch, haben aber trotz allem den klaren Bezug zum „natürlichen“ Vorbild. Aber leider kommt man gerade beim Paradethema Grafik nicht um etwas Kritik herum. Beispielsweise die Wassereffekte sind nicht perfekt gelungen. Außerdem finden sich an einigen wenigen Stellen leichte Clipping-Fehler. Das alles ist aber meckern auf enorm hohem Niveau. Was dagegen schon etwas basiskritischer ist, ist die Tatsache, dass die deutsche Synchronisation nicht lippensynchron ist. Das fällt in den Zwischensequenzen gar nicht auf, allerdings in den normalen Dialogen mit Charakteren. Hierzu lässt sich aber einfach die Sprache abändern, denn Horizon: Zero Dawn wird mit allen Sprach-Daten ausgeliefert. Auch den Untertitel kann man frei ändern. So lässt sich das Spiel auch auf Englisch mit deutschen Texten sehr gut spielen.

Fazit

Insgesamt ist Horizon: Zero Dawn ein absoluter Parade-Titel für die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Pro. Gerade Besitzer der Pro in Verbindung mit einem 4K-TV kommen hier grafisch voll auf ihre Kosten. Dazu kommt noch eine spannende Story, ein cooles ausgeklügeltes Kampfsystem und eine geniale Atmosphäre. Fertig ist ein Sony AAA-Titel dieses Jahres. Man mag vielleicht kritisieren, dass Open-World, wie es auch Horizon bietet, aktuell ein überranntes Genre ist und nahezu jeder Publisher, mindestens ein Spiel im aktuellen Line-Up hat, welches eine offene Spielwelt, mit verschiedenen Aufgaben, Sammelobjekten und Co. bietet. Allerdings wäre das der Qualität von Horizon absolut nicht gerecht. Das Spiel ist mehr als nur ein einfacher Open-World-Titel. Es ist der Start einer, hoffentlich auch in Zukunft, für Sony interessanten IP, die noch viele weitere Serienteile beinhalten könnte. Noch dazu ist das Spiel für die PlayStation 4 Pro der Vorzeigetitel. Alles in allem kann ich nur immer wieder betonen, dass es kaum Kritikpunkte an Horizon: Zero Dawn gibt. Wer über die winzig kleinen Einbußen beim Thema Lippensynchronität hinwegsehen kann, die ich eigentlich nicht im relevanten Umfang bewerte, der hat mit Horizon einen absoluten Knaller in den Händen.