Hitman – Square Enix verkauft Entwickler

Fans der Hitman Reihe müssen jetzt stark sein, denn die Zukunft der Serie steht aktuell auf der Kippe. Wie Square Enix in einer Mitteilung an die Investoren bekannt gab, steht Entwickler IO Interactive aktuell zum Verkauf. Der Mitteilung zufolge basiert diese Entscheidung auf einem außerordentlichem Verlust im vergangenen Geschäftsjahr von 4.898 Millionen Yen (ca. 40 Mio €). Gründe für den Verkauf von IO Interactive im Speziellen, lassen sich aus diesem Zitat ziehen:

Um sowohl die Zufriedenheit der Spieler, als auch das Marktpotenzial in Zukunft zu maximieren, werden wir ab jetzt unsere Ressourcen und Energien auf Schlüsselfranchises und Studios fokussieren.

Franchises, wie Final Fantasy und Tomb Raider und deren Entwickler werden vom Verlust scheinbar unbetroffen bleiben, IO Interactive wird dagegen wohl nicht als Schlüsselstudio betrachtet. Obwohl dies ungute Nachrichten für den Entwickler sind, gibt es zumindest einen positiven Aspekt. Der Verkauf von IO Interactive impliziert, dass der Entwickler nicht aufgelöst wird.

Was wird aus Hitman Staffel 2?

Eine Information, die in der Mitteilung fehlt, ist das Schicksal der Hitman Franchise und insbesondere der zweiten Staffel des aktuellen Titels. Bis dato gibt es hierzu noch keine offiziellen Aussagen, die Kollegen von Gamestar wissen aber scheinbar genaueres. Ihnen zufolge behält IO die Rechte an der Hitman Serie und die zweite Staffel wird definitiv kommen. Die Entwicklung sei schon auf halbem Weg zur Fertigstellung und einem Release in 2018 stehe nichts im Weg. Gamestar beruft sich dabei auf zuverlässige Quellen, kann jedoch keine weiteren Details zu diesen nennen. Eine offizielle Außerung des Studios erwartet Gamestar in der kommenden Woche. Für’s erste bleibt daher abzuwarten was passieren wird. Wir von Next Gamer wünschen IO Interactive, dass sie schnell einen neuen Investor finden und eine erfolgreiche Zukunft.