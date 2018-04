Highend Gaming-Headset beyerdynamic MMX 300 im Test

Die meisten kabelgebundenen Gaming-Headsets bewegen sich im Bereich von 50 bis 150 Euro und wir haben nur wenige Wireless-Modelle bisher gesehen, die die Marke von 200 Euro durchbrechen. Das beyerdynamic MMX 300 kostet stolze 299 Euro und ist damit mehr als doppelt so teuer wie der Großteil der Mittelklasse-Headsets und sogar noch etwas teurer als die Produkte von ASTRO Gaming, die wir seit Jahren unter die Lupe nehmen und sehr beliebt in der Community sind. Beyerdynamic ist jedoch ein High-End-Kopfhörer-Unternehmen „Made in Germany“ und kein einfacher Hersteller von Gaming-Zubehör. Der Ruf beyerdynamics unter Audiophilen ist stark und wir freuen uns endlich einmal das MMX 300 in der zweiten Generation ansehen und vor allem anhören zu können, das zur absoluten Königsklasse am Markt gehört. Schon jetzt kann ich vorwegsagen, dass es ein makelloses Hörerlebnis mit fantastischer Stereobildgebung bietet mit einem Raumgefühl, das wir so noch nicht erlebt haben. Ob es das richtige Headset für dich ist und ob sich der knackige Preis rechtfertigen lässt, erfährst du im folgenden Artikel.

Schnörkelloses Design

Bereits der Ersteindruck ist ausgezeichnet. Hat man die hübsche Verpackung geöffnet, findet sich ein formschönes Case darin, in dem das Headset zu finden ist und mit dem man das MMX 300 sicher und edel transportieren kann. Schnell fällt auf, dass das MMX 300 überhaupt nicht wie ein Gaming-Headset aussieht. Vielmehr durch die Luftfahrt inspiriert ist das Aussehen seit knapp einem Jahrzehnt nahezu unverändert geblieben. Schon immer galt das Referenzprodukt von beyerdynamic als extrem robust, sowie einfach und edel im Design. Reduziert auf’s Wesentliche eben. Es sieht aus wie ein High-End-Kopfhörer mit einem Boom-Mikrofon. Komplett in mattem Schwarz gehalten mit großen, runden, ohrumschließenden Kunststoff-Ohrpolstern, die abnehmbar sind und sich somit leicht austauschen lassen. Die Kunstleder-Polsterung des Kopfbands lässt sich ebenfalls austauschen und ist mit einem Klettverschluss am Metallbügel befestigt. Der Kopfhörer selbst lässt sich stufenweise an jede Kopfgröße anpassen und ein wenig nach links und rechts schwenken für einen angenehmen Sitz. Ein Einklappen, um das Gerät angenehm um den Hals zu legen oder flach auf den Tisch, ist jedoch leider nicht möglich. Mit über 330g ist nicht das leichteste Headset im Test. Im Ergebnis jedoch ein extrem bequemes Headset mit angenehm-fester Passform, das sich problemlos auch für lange Spielsessions eignet.

An der linken Ohrmuschel befindet sich die Mikrofon-Kapsel auf einem flexiblen Metallarm. Der Arm ist auf der Rückseite der Ohrmuschel auf einer Kunststoffscheibe befestigt, die sich nahezu um 360 Grad drehen lässt und feste Klick-Stopps aufweist. So lässt sich das Mikrofon nicht nur einfach einstellen, sondern hält auch bei ruckartigen Bewegungen seine Position bei.

Ein versenkter 3,5-mm-Anschluss an der Unterseite der linken Ohrmuschel wird mit einem der beiden mitgelieferten Audiokabel verbunden. Dieser Port kann ein wenig knifflig sein, da die Stecker der beiden Kabel tief in den Schacht hinein eingesteckt werden müssen.

Zubehör ist auch dabei

Wie bereits erwähnt, ist ein Transportcase zur sicheren Aufbewahrung des MMX 300 Headsets im Lieferumfang enthalten. Hinzu kommt ein 1,2m Kabel für Konsole und Mobilgeräte sowie ein 2,5m Kabel für PC, das standardgemäß in Kopfhörer- und Mikrofonader gesplittet wurde. Außerdem ist ein 6,35 mm Klinkenadapter im Lieferumfang enthalten. Wie es sich für ein erstklassiges Produkt gehört, sind die Stecker natürlich vergoldet und die Kabel ausreichend dick und robust.

Beide Kabel besitzen eine Inline-Fernbedienung, die einen Lautstärkeregler sowie einen Stummschalter für das Mikrofon aufweist. Hinzu kommt eine Multifunktionstaste, die im Einsatz mit einem Smartphone oder Tablet die Start-Stopp-Funktion übernimmt. Am PC übernimmt sie eine Mute-Funktion solang man den Knopf gedrückt hält. Perfekt, wenn man einmal aufstoßen oder nießen muss.

Spiel- und Sprachleistung

Call of Duty WWII und Star Wars: Battlefront II klingt auf dem MMX 300 exzellent. Der Soundtrack ist mitreißend, Dialoge sind klar verständlich, egal wie hektisch und actionreich es gerade zugeht. Trotz geschlossener Bauform ist eine präzise Ortung von Schritten und anderen Soundeffekten möglich. Explosionen und Bässe klingen kraftvoll und echt. Das MMX300 hat ehrlichen, unverfälschten Sound ohne dick auftragen zu müssen. Seine Stereobildgebung liefert ein fantastisches Gefühl mittendrin zu sein ohne dass bestimmte Frequenzen verloren gehen.

Rennspiele wie Forza Motorsport klingen ebenso beeindruckend. Die hohe Drehzahl der Kleinwagenmotoren kommen deutlich durch das Geräusch quietschender Reifen und sanftem Regeneinschlag auf der Windschutzscheibe zum Ausdruck. Das Grollen der Bolliden, die über unwegsames Gelände fahren, klingt eindrucksvoll brachial und reicht weit in die tiefen Frequenzen hinein, um ein gutes Gefühl von Kraft und Reibung zu vermitteln.

Das bequem positionierbare Boom-Mikrofon ist ähnlich ausgezeichnet. Test-Voice-Clips wurden klar und sauber wiedergegeben, ohne Zischlaute oder Unschärfen. Gute Mikrofone findet man in der Regel selten bereits verbaut in Gaming-Headsets. Auch in diesem Preissegment ist das keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein High-End-Mikrofon in einem High-End-Headset, das dich sowohl im Team-Voice-Chat als auch im Podcast gut unterstützen wird.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gaming-Headsets ist das MMX 300 auch abseits des Gamings sehr gut im Umgang mit Musik. Dem MMX 300 merkt man eindeutig seine Wurzeln im Studio-Segment an. Auch die tiefsten Bässe klingen klar ohne jegliche Verzerrung – auch bei maximaler Lautstärke. Das MMX 300 besitzt ein umfassendes, sauberes Klangbild, das selbst den dichtesten Mix durchlässt, ohne irgendwelche Details zu verpassen. Eine echte Seltenheit in den sonst sehr basslastig-übersteuerten Gaming-Headsets.

Technische Daten

Wandlerprinzip: Dynamisch

Arbeitsprinzip: Geschlossen, ohrumschließend

Übertragungsbereich 5 – 35.000 Hz

Nennimpedanz : 32 Ω

Kennschalldruckpegel: 96 dB

Klirrfaktor: < 0,2%

Nennbelastbarkeit: 100 mW

Isolierung von Außengeräuschen: ca. 18 dBA

Gesamtgewicht: 332 g

Lieferumfang

MMX 300 Headset (2. Generation)

Transportcase

1,2m Kabel für Konsole & Mobilgeräte

2,5m Kabel für PC

Klinkenadapter

Fazit

Das beyerdynamic MMX 300 ist eines der eindrucksvollsten Gaming-Headsets, die wir je getestet haben. Es besitzt ausgezeichnete Audioqualität, dessen Wurzeln klar im Studio-Bereich liegen. Es ist ein ehrliches, robustes und extrem hochwertiges Gaming-Headset mit dem besten Mikrofon, das wir bisher im Gaming-Headset-Segment testen konnten. Gefertigt in sorgfältiger Handarbeit in Deutschland bietet es einzigartigen Qualitätsstandard und jahrelangen Tragekomfort. Nun muss jeder für sich selbst entscheiden, ob dies einen Preis von knapp 300 Euro rechtfertigt. Letztlich ist dies ein Luxus-Headset für Benutzer, die sowohl Hardcore-Gamer als auch engagierte Audiophile sind. Solltest du also nach dem besten, kabelgebundenen Gaming-Headset am Markt suchen, können wir dir mit bestem Gewissen die Investition in das beyerdynamic MMX 300 empfehlen.