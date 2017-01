Death Stranding: Kojima’s Studio und die Zukunft der Spiele

In einem kürzlichen Interview mit BBC teilte Entwicklerlegende Hideo Kojima einige Einsichten zur Zukunft des Mediums. Dabei kam er natürlich auch über sein neu formiertes Studio und dessen ersten Titel Death Stranding zu sprechen.

Glaubt man dem kreativen Kopf hinter Metal Gear Solid und P.T., so werden Bücher, Spiel und Filme in Zukunft veschmelzen. Dies begründet er damit, dass Menschen immer mehr zu tun haben und weniger Zeit für Medien und Entertainment haben werden. Stattdessen würden sie nach Medien suchen, die mehrere Elemente kombinieren.

„If we just make a game people are less likely to choose that as something to do.“

„They would rather engage in something that combines different forms of entertainment together.“

(zu deutsch: „Wenn wir nur ein Spiel machen, dann werden Leute sich damit eher nicht beschäftigen. Sie möchten sich lieber mit etwas auseinandersetzen, dass mehrere Arten von Unterhaltung vereint.“)