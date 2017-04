Hideo Kojima wird ganz besondere LEGO Ehre zu Teil

Hideo Kojima, der Kopf hinter Metal Gear Solid und der Mann, der mit Death Stranding wahrscheinlich wieder unzählige Gamer begeistern wird, macht keinen Hehl aus seiner Zuneigung für andere Medien und Konzepte.

So stoßen aufmerksame Abonnenten seines Twitter-Accounts immer wieder auf positive Äußerungen zum dänischen Klötzchenfabrikanten LEGO, der es Kojima nicht zuletzt aufgrund der gelungenen Kino-Auftritte angetan hat.

Mit dieser Meinung steht Hideo Kojima sicherlich nicht allein auf weiter Flur. Nichtsdestotrotz entging diese Begeisterung den Mannen von Warner Brothers Japan nicht. Kurzerhand entwirft das Team dem prominenten Fan ein gelbes Ebenbild seiner selbst.

Wrote a comment on @LEGOBatmanMovie. @wbpictures has made me new ‚LEGO HIDEO‘. It’s the movie fans of LEGO, BATMAN, DC, everyone can enjoy! pic.twitter.com/dCppRoy0tv

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 3. April 2017