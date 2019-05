Herabstufung: Drei Spieler von Manchester United fallen in ihrer FIFA 19 Bewertung

Zwar ist die Saison für die meisten Fußballclubs in Europa zu Ende, und viele der Stars, die nicht in ihre jeweiligen Nationalmannschaften berufen wurden, entspannen aktuell am Strand, doch wird unter den Fans noch viel über Vereine und Spieler diskutiert. Besonders in Bezug auf E-Sports wirken die Leistungen der Spieler in den letzten Spielen der Saison noch nach. Der Produktzyklus und somit auch die E-Sports Saison rund um das Spiel FIFA 19 laufen noch bis mindestens Ende September. Da noch viele große Turniere ausgespielt werden sind die neuen Bewertungen, die im Zuge des FIFA 19 Ultimate Team Modus regelmäßig herausgegeben werden, für viele FIFA 19 Spieler sehr wichtig.

Besonders die Spieler des englischen Traditionsvereins Manchester United sind über ihre neuen Bewertungen sicher nicht sehr erfreut. Gleich drei sehr bekannte Spieler wurden deutlich herabgestuft. Dies hat in erster Linie mit ihrer persönlichen Leistung zu tun, ist aber auch der schwachen Leistung von ManU im Saisonendspurt geschuldet. Das Team, das im Laufe der Saison den Trainerstar Jose Mourinho mit Vereinslegende Ole Gunnar Solskjær ersetzte, kam letztlich nur auf Rang 6 in der englischen Premier League und hat somit die angestrebte Qualifikation für die UEFA Champions League deutlich verpasst.

Die neue Ultimate Team Bewertung, die regelmäßig angepasst wird und den FIFA 19 Spielern unzählige Möglichkeiten bereitstellt, ein gutes Team zusammenzusetzen, sieht nun einige der Spieler von Manchester United deutlich schwächer. Am deutlichsten sank die Bewertung des chilenischen Stürmerstars Alexis Sanchez. Vor einigen Jahren noch einer der Stars im internationalen Fußball, ist seine Bewertung nun von 83 auf 81 gefallen. Somit sticht er nicht mehr auf der Masse der Premier League Spieler heraus und ist nur noch eine von vielen Optionen für die Stürmerposition der FIFA 19 Spieler. Zudem verlor Jesse Lingard seinen „Ambition Trait“, was von vielen als unfair für den 26-Jährigen gesehen wird. Schließlich wurde auch die Bewertung für Antonio Valencia herabgestuft. Der Ecuadorianer verlor besonders in den Defensivwerten und wurde in der Gesamtbewertung und im Potenzial von 80 auf 79 herabgestuft.

Es ist natürlich schwer zu sagen, ob diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Zwar haben die genannten Spieler nicht die beste Saison gespielt, doch Verletzungen, schlechte Teamchemie und schwache Ergebnisse können nicht nur durch ihre Einzelleistungen begründet werden. So sind die Herabstufung und Erhöhung der Gesamtbewertungen meist auf eine Kombination aus Mannschaftserfolg und Einzelleistung zurückzuführen. Da ein Umbruch bei United bevorsteht, ist es zu erwarten, dass die Spieler in FIFA 20, das für Ende September erwartet wird, komplett neu bewertet werden und bei ansprechender Leistung auch ihre Gesamtbewertung deutlich steigern können.