HellSign: Mittelmäßiger Höllentrip auf dem PC

Wenn ihr einen Titel wie HellSign seht, euch Screenshots Kämpfe gegen Monster aus der isometrischen Perspektive zeigen, dann denkt ihr sicher schnell an einen Diablo-Klon. Klar, das Spiel von Ballistic Interactive ist in einem deutlich moderneren Setting, aber das muss ja nichts schlechtes bedeuten. Da kann man sich doch mal in die Early Access Phase stürzen und schauen, was einen so erwartet. Sehr schnell merkt man dann nämlich auch, dass HellSign ein ganz eigenes Konzept angeht. Was genau euch in diesem Spiel erwartet, haben wir natürlich gründlich herausgearbeitet. Was passt also besser zur weihnachtlichen Stimmung als eine Reise an den Rand der Unterwelt?

Ein Albtraumjob

Es schüttet aus Kübeln. Wirklich Lust habt ihr sicherlich nicht, euren Van zu verlassen. Es ist stockfinster, eure Taschenlampe bietet nur spärliches Licht, aber ihr seid eben auf die Kohle angewiesen. Euer Auftraggeber braucht einen Scout. Einen Menschen, der dieses Haus untersucht und nach übernatürlichen Spuren sucht. Auch wenn ihr euch an nicht vieles erinnern könnt, ständige Albträume, eine riesige Tätowierung auf eurem Rücken und schattenhafte Erinnerungen geben euch Gewissheit, dass ihr genau diesen Job ausüben müsst. Also hinaus in den Regen, zu diesem Typen namens Banjo, der euch nochmal kurz das nötigste Equipment erklärt. Ein Messgerät für übernatürliche Schwingungen, eine Schwarzlichtlampe, um Blutspuren zu finden. Mehr braucht ihr erst mal nicht, um die nötigen Hinweise zu finden. Mit Hilfe eurer riesigen Enzyklopädie könnt ihr so herausfinden, ob, und wenn ja, welches Ungetüm, dieses Durcheinander angerichtet hat.

Das ist HellSign. Wie in einem Rollenspiel erstellt ihr einen Scout, wobei ihr sein Skillset in drei verschiedene Klassen einteilen könnt. Je mehr Hinweise ihr in verlassenen Häusern findet, desto mehr Geld bekommt, um eure Ausrüstung zu verbessern. So seid ihr für größere Aufgaben gewappnet. Es bringt euch allerdings auch Erfahrungspunkte, um euch diverse Skills freischalten zu lassen. Diese sind später nötig, wenn euch auf der Suche nach Hinweisen diverse Monster und Dämonen in den Weg springen. Da helfen keine Messgeräte und Taschenlampen. Eine ordentliche Wumme ist in diesen Momenten euer bester Freund. So arbeitet ihr euch von Auftrag zu Auftrag, welche ihr in der örtlichen Bar zugesteckt bekommt, um euren Lebensunterhalt zu verdienen.

Hey, Hellsign! Pass auf, was du sagst!

HellSign gibt sich riesige Mühe, düster und rau zu wirken. Das fällt sehr schnell auf, wenn ihr die großen Textpassagen in eurer Fachliteratur über Geister betrachtet oder einen der vielen Dialoge führt. Ihr habt immer die Möglichkeit, mit Flüchen und Beleidigungen um euch zu werfen. Auch eure Klassenbeschreibungen beschreiben euch immer als üblen Charakter, der nicht gut mit Menschen kann. So nachvollziehbar das in dieser Berufssparte auch sein mag, wirkt diese Attitüde sehr stark aufgesetzt. Es wirkt selbst bei den menschenfeindlichsten Charakteren nicht authentisch, wenn sie ihre Umwelt dauernd als Arschloch oder Hurensohn betiteln. Abneigung lässt sich auch deutlich subtiler darstellen. Die schreibende Zunft hat sich hier wahrlich nicht selbst übertroffen.

Das ist richtig schade, da das Spielkonzept in Verbindung mit Rollenspielelementen wirklich interessant ist. Den Fokus mehr auf die Erkundung übernatürlicher Phänomene zu legen und das als alltäglichen Job zu inszenieren, hat man nun mal nicht besonders oft. Dass die Geschichte dann auch schnell an Fahrt aufnimmt, weil ihr eben doch nicht nur ein einfacher Scout mit seltsamer Tätowierung und kurzzeitiger Amnesie seit, ist zwar ein großer Griff in die Klischeekiste, aber mit gutem Schreibstil absolut okay. Nur gibt es den leider nicht. Die Dialoge wirken allesamt aufgesetzt. Es dauerte nicht lange, bis ich das meiste davon einfach nur schnell weggeklickt habe. Dabei hätte ich meinen Charakter gerne etwas mehr geformt als nur über die Wahl meiner Skills und Ausrüstung.

Schaurige Verpackung, schnöder Inhalt

Die Atmosphäre der ersten Häuser ist dank der Soundkulisse wirklich bedrückend. Wenn ich mir ausmale, wie intensiv das wirken könnte, wenn einem die Charaktere nicht völlig egal wären, packt mich ein wohliges Schaudern. So muss ich mich einfach auf das Gameplay fokussieren. HellSign funktioniert hier wunderbar flüssig. Über die WASD-Tasten bewegt ihr euch durch das Haus und steuert mit eurer Maus die Taschenlampe, eure Waffen oder eben die Messgeräte. Trotz isometrischer Perspektive arbeitet das Spiel so mit den Lichteffekten, dass ihr vor jeder Ecke zögert. Vielleicht verbirgt sich eben doch ein großes Monster dort. Dass dabei viele Möglichkeiten für Jumpscares eben nicht genutzt werden, verstärkt die Beklemmung um einiges.

Blöd ist dann nur, dass sich fast jedes Haus wie ein Ei dem anderen ähnelt. Es fehlen die Alleinstellungsmerkmale in den einzelnen Missionen. Dass in jedem Haus die gleichen umgekippten Stühle und Regale liegen, bricht die Immersion ungemein. Die schaurige Atmosphäre, welche euch in den ersten Momenten so kribbelig macht, weicht langsam einem reinen Verständnis des Spielaufbaus. Das nimmt HellSign jeglichen Zauber. Guter Grusel zeichnet sich eben dadurch aus, dass er euch immer wieder mit dem Unerwarteten konfrontiert, während zuvor die Spannung wie ein Drahtseil gespannt wurde. Hier merkt ihr allerdings sehr schnell, in welche Richtung das Spiel driftet, so dass der Horrorfaktor schnell verschwindet.

Fazit

Die Grundprämisse von HellSign ist und bleibt großartig. Das Spielkonzept weckt Interesse und birgt riesiges Potential für ein grandioses Spiel. Auf technischer Ebene funktioniert es ebenfalls einwandfrei. Die Steuerung funktioniert flüssig, die Licht- und Soundeffekte stimmen euch wunderbar auf eine gute Zeit mit dem Spiel ein. Nur kann dieses Gefühl nicht aufrecht erhalten werden. Eine schlecht geschriebene Geschichte sowie zu repetitives Missions- und Leveldesign lassen den anfänglichen Charme schnell verpuffen. So sinkt HellSign leider hinab in die Hölle der Mittelmäßigkeit.

Ich als Scout würde die gesammelten Hinweise so deuten, dass dieses Urteil nicht endgültig ist. Wenn auf dem Grundgerüst aufgebaut wird, lässt sich sehr viel aus dem Spiel machen. Vielleicht findet sich eine muntere Modding-Community oder Patches verbessern die Mäkel des Spiels. Vielleicht kommt irgendwann auch ein großartiger zweiter Teil, der alle Probleme in den Boden stampft. Wer weiß. Aktuell würden wir euch höchstens empfehlen, wegen des interessanten Konzeptes ruhig mal einen Blick in das Spiel zu werfen. Eine klare Kaufempfehlung können wir allerdings nicht geben.