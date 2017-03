Hello Games glänzt bei GDC Award durch Abwesenheit

No Man’s Sky Entwickler Hello Games hat auf der GDC in San Francisco auf Grund des neuartigen Konzepts den Award für die größte Innovation erhalten. Scheinbar rechnete dort niemand mit dieser Auszeichnung. Folglich konnte kein Mitarbeiter von Hello Games die Ehrung entgegen nehmen.

Es ist was Faul im Hause Hello Games

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das nach San Francisco gereiste Team von Hello Games nämlich zu der Zeit am Esstisch saß und sich die Mägen füllte. Unter dem Strich war es keine schöne Geschichte für Tim Schafer, den Gastgeber des Abends. Dieser stand auf Grund der Abwesenheit des Entwicklers für den eigenen Geschmack zu lange auf der Bühne und suchte verzweifelt nach den geladenen Gästen, um seine Trophäe los zu werden.

apparently we won an award?

um

oops — Innes MᶜK @ gdc (@innesmck) 2. März 2017



Kurz nach dem Event meldete sich dann auch Innes McKendrick von Hello Games zu Wort und erklärte die Geschehnisse. Obwohl das Team erneut bei den Awards auftauchte, konnte man das Nichterscheinen bei der Show nicht ungeschehen machen.

we were uh, eating dinner

talking about how we definitely wouldn’t win an award — Innes MᶜK @ gdc (@innesmck) 2. März 2017



McKendrick gab später zu, dass das Nichterscheinen bei dem Event ziemlich beschämend gewesen sei. Sean Murray, Freund aller Gamer und Kritiker, ist davon ausgegangen, dass man das Team im Falle einer Auszeichnung zuvor benachrichtigt hätte.



Die Kollegen von Polygon.com konnten zudem die weiteren Gewinner ausfindig machen. Diese waren sogar anwesend, um den Award entgegen zu nehmen.

Debüt

Firewatch – Campo Santo

Audio

Inside – Playdead

Innovation Award

No Man’s Sky – Hello Games

Technik

Uncharted 4: A Thief’s End – Naughty Dog

VR/AR

Job Simulator – Owlchemy Labs

Visual Art

Inside – Playdead

Erzählung

Firewatch – Camp Santo

Design

Overwatch – Blizzard Entertainment

Mobile/Handheld Game

Pokémon Go – Niantic

Zuschauer Award

Battlefield 1 – EA/DICE

Game of the Year

Overwatch – Blizzard Entertainment