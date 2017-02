Half Life 2 und PortalCo-Autor verlässt Valve

Erik Wolpaw, einer der Co-Autoren von Half Life, Portal und Left 4 Dead hat Valve verlassen. Bekannt wurde dieser Umstand durch einen seiner ehemaligen Valve-Kollegen Marc Laidlaw. Dieser hat die Änderung des Jobstatus bei Facebook gesehen und danach auf Twitter gepostet. Eine Begründung für seinen Weggang gibt es nicht.

@Wolpaw left Valve so I can now insult him freely without damaging the company’s reputation. He’s a comic genius and a true original.

— Me Not @ GDC (@marc_laidlaw) 17. Februar 2017

Grund für den Weggang? Unbekannt!

Es gab auch Gerüchte, dass auch Jay Pinkterton, ebenfalls ein Valve-Autor die Firma verlassen haben soll. Laut unseren Kollegen von vg247 ist dies aber allerdings nicht der Fall.

„Jetzt wo Wolpaw Valve verlassen hat, kann ich ihn endlich beleidigen, ohne der Firma dadurch zu schaden. Er ist ein absolutes Comic Genie und ein wahres Original“

Wolpaw hat als Autor für die Old Man Murray Videospiele Kommentar-Website angefangen. Gegründet wurde diese Seite seinerzeit von Chet Faliszek, der ebenfalls bei Valve angestellt ist. Neben seiner Arbeit an Portal, Left 4 Dead und Half Life arbeitete er bei Double Fine übrigens auch an Psychonauts. Aktuell arbeitet er übrigens an Psychnoauts 2.