Gwent Closed-Beta – Unser erster Eindruck vom Witcher-Kartenspiel

Eigentlich war Gwent nur als ein Minispiel in The Witcher 3 gedacht. Daraus wurde allerdgins bald mehr als das. Viele Spieler verbrachten Stunden mit dem Kartenspiel und auch die beiden Entwickler von Gwent bei CD Project Red haben das Potenzial ihrer Idee gespürt.

Also schoben die beiden freiwillig Überstunden, um den Rest des Teams zu überzeugen, dass Gwent so gut ist, dass es ein eigenes Spiel verdient. Nun ist die Entwicklung bereits fortgeschritten und wir konnten bereits die Closed-Beta von Gwent anspielen.

Erweiterung des Minispiels

Im Vergleich zu der Witcher 3 Version von Gwent hat sich Einiges getan. Am Grundprinzip hat sich zwar nichts geändert, allerdings wurde mehr taktische Tiefe in das Spiel eingefügt. Es gibt wesentlich mehr Karten und Mechaniken. Zur Zeit gibt es vier Fraktionen: Nilfgard, Nördliche Königreiche, Monster, Skellige und Scoia’tael. Jede dieser Fraktionen weist mehrere Anführer auf, die über verschiedene Fähigkeiten verfügen. Das erinnert ein wenig an Hearthstone.

Außerdem sieht das Spiel wesentlich besser aus als sein kleiner Bruder in The Witcher 3. Die Karten sind sehr schön designt und animiert. Und auch das Spielfeld ist übersichtlich und schön gestaltet. Auch die Wettereffekte der Spezialkarten sehen besser aus.

So wird gespielt

Am Grundprinzip hat sich nichts geändert. Ihr legt abwechselnd mit eurem Gegner Karten auf das Schlachtfeld, entscheidet euch, ob ihr Infanterie-, Fernkampf- oder Atillieriekarten ausspielt, und wer am Ende der Runde die meisten Punkte aufweisen kann, der gewinnt die Runde. Eine Runde ist beendet, sobald beide Spieler gepasst haben. Für das Ausspielen von Karten benötigt ihr keine Ressourcen. Ihr habt jedoch zu Beginn eines Best-of-3 nur 10 Karten aus eurem Deck zur Verfügung. Nach der ersten Runde zieht ihr 2 neue Karten, nach der zweiten Runde zieht ihr erneut eine Karte.

Die Spezialfähigkeiten einiger Karten können Gamechanger sein und Bluffen ist somit ein elementares Spielelement. Gwent bietet dabei gefühlt mehr taktische Tiefe als Hearthstone und jedoch einen leichteren Einstieg als Magic: The Gathering. Ihr könnt euer Deck an den jeweilige Anführer anpassen und auf eine bestimmte Strategie auslegen. Wollt ihr lieber mit Spionen spielen oder euren Gegner einfach überrennen? Es sind etliche Strategien möglich und die Wetterkarten bieten noch weitere Flexibilität.

CD Project Red will den Free-to-Play-Markt erobern

Gwent ist Free-to-Play: Ihr bezahlt nichts für das Spiel, jedoch könnt ihr für Zusatzinhalte Geld in die Hand nehmen. Neue Karten bekommt ihr, indem ihr Fässer von einem hässlichen Troll kauft. Darin befinden sich 5 neue Karten. Besondere Mechanik: Eine der Karten ist immer selten oder besser und ihr könnt euch zwischen 3 Alternativen entscheiden. So bekommt ihr schneller die Karten, die ihr sucht als in anderen Kartenspielen. Außerdem könnt ihr auch in Gwent überflüssige Karten verwerten, um dann neue Karten herzustellen.

Die Ingame-Währung des Spiels ist Erz. Das bekommt ihr durch Spielen von Partien und tägliche Quests. Auf den ersten Blick scheint das System fair zu sein. Wer also regelmäsig neue Karten möchte, muss nicht zwangsläufig Geld ausgeben. Schneller geht es mit Echtgeld aber allemal.

Fazit

Gwent macht Vieles richtig: Das Spielprinzip ist einfach und bietet trotzdem genügend taktische Tiefe, um den Spieler bei der Stange zu halten. Außerdem soll ja auch noch ein Einzelspielermodus hinzugefügt werden, der sicher auch den ein oder anderen Witcher-Fan anlockt.

Eine gute Spielidee zusammen mit tollem Design klingt vielversprechend. Die Beta macht auf jeden Fall schon einmal Spaß. Ob Gwent sich gegen die Konkurrenz aus dem Hause Blizzard wird durchsetzen können, wird sich jedoch erst noch zeigen müssen. Gwent soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Zu wünschen wäre auch eine Mobile-Version.

P.S.: Vor kurzem hat der deutsche Hearthstone-Profi Lifecoach bekannt gegeben, dass er von Hearthstone zu Gwent wechseln wird. Er war mit den Entscheidungen von Blizzard nicht zufrieden. Gwent entfaltet also auch bereits Wirkung in der E-Sports-Szene.