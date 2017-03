Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Erste Bilder

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series soll noch in diesem Frühjahr wie gewohnt digital debütieren. Bislang haben Telltale Games und Marvel Entertainment bis auf den Ankündigungs-Trailer im Dezember noch den Mantel des Schweigens um den Titel gehüllt. Das Schweigen hat nun ein Ende. Folgend haben wir alle neuen Erkenntnisse und sogar ein paar Screenshots für euch.

Guardians of the Galaxy in ihrem ersten Telltale Auftritt

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series bietet eine komplett neue Story im Universum des ungleichen Helden-Teams. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot stoßen im Verlauf eines Kampfes auf ein mächtiges Artefakt. Jeder von ihnen hat ein eigenes Motiv zur Verwendung des Reliktes. Zudem sind sie nicht die einzigen, die es auf die Macht ihrer Entdeckung abgesehen haben. Ein Gegenspieler wird nichts unversucht lassen, um das Artefakt für die eigenen bösen Zwecke nutzen zu können.

Ihr schlüpft in die Raketen-Schuhe von Star-Lord und beeinflusst wie gewohnt mit euren Entscheidungen den Fortlauf der Story. Ein Live Panel wird heute 18 Uhr Ortszeit in Boston abgehalten. Einen Livestream findet ihr an dieser Stelle. Aber vergesst nicht, dass es eine Zeitverschiebung von -6 Stunden gibt. Zu erwarten sind weitere Informationen rund um die Entwicklung des Titels.

Der Voice-Cast kann sich ebenfalls sehen lassen. Nolan North, die Stimmte von Nathan Drake, greift zum Beispiel als Rocket zum Mikrofon. Neben dem Online-Download soll auch eine besondere Season Pass-Disk im Handel erhältlich sein. Diese enthält die erste Episode und gleichzeitig den Season-Pass für die folgenden vier Episoden. Folglich will man die Vorteile von Disk-Version und Download kombinieren. Ob so ein späterer Weiterverkauf verhindert werden soll?

Freut ihr euch auch auf den Titel? Was erhofft ihr euch besonders bei dem Spiel? Wir freuen uns auf eure Meinungen.