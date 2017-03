Guardians of the Galaxy – Neuer Trailer zum Telltale Adventure

Für Marvel-Fans ist der April ein Monat zur Freude. Besonders Fans der Guardians of the Galaxy kommen dabei auf ihre Kosten. Denn am 27.April erscheint der neue Kinofilm der Antihelden-Truppe rund um Peter „Starlord“ Quill. Einige Tage vorher erscheint dann noch das Telltale Adventure zu den Marvel Helden. Das Telltale Adventure mit dem offiziellen Titel Guardians of the Galaxy – A Telltale Series reiht sich dabei spielerisch in die Vorgänger ein, denn in Telltale-Adventures beeinflussen eure Taten stets den Verlauf der Handlung, wenn auch nur im kleinen Umfang. Vor einigen Wochen berichteten wir ja bereits über einige Bilder, die das Adventure zeigten.

Im neuen Trailer werden erste Spielszenen gezeigt und der Haupt-Bösewicht wird vorgestellt. Es ist, wie man sich bereits denken konnte, der Ober-Bösewicht des Marvel-Filmuniversums Thanos. Dieser hatte ja bereits in Guardians of the Galaxy einen kurzen Auftritt und wird vermutlich in The Avengers: Infinity War den zentralen Antagonisten verkörpern. Auch im Telltale Adventure geht es also gegen Thanos.

Guardians of the Galaxy Telltale Erscheinungstermin

Ab dem 18.April 2017 wird die erste Episode des Telltale Adventures spielbar sein. Die komplette Staffel besteht aus fünf Episoden, die auf dem PC, der PS4 und der Xbox One spielbar sein werden.