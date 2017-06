GTA 5 – Massive Kritik nach Schlag gegen Mod-Software

GTA 5 Publisher Take-Two holte zu einem massiven Schlag gegen die Open-IV Software aus. Dass das nicht unbedingt positiv von den Fans und Spielern aufgenommen wird, war eigentlich zu erwarten, mit einer solchen Kritik hat Take-Two dann aber sicherlich nicht gerechnet.

GTA 5: Beliebte Software Open IV erhält Unterlassungserklärung

Der Publisher schickte eine Unterlassungserklärung an das Team hinter Open-IV und erntete einen Shitstorm. Auf Steam bekam GTA 5 innerhalb kurzer Zeit 43.000 neue und negative Rezensionen. Das hat die Gesamtwertung, die aus positiven und negativen Rezensionen ein Gesamtfazit errechnet, deutlich runtergezogen. GTA 5 ist jetzt auf Steam nur noch ausgeglichen von den Meinungen der User her. Zuvor war GTA 5 noch das am Besten bewertetste Spiel überhaupt auf Steam.

Schädliche Mods sind der Grund?

Entwickler Rockstar Games gab zuvor an, dass man prinzipiell nichts gegen Mods habe, solange kein alternativer Online-Modus das Ziel sei. Das ist verständlich, mittlerweile verdienen Rockstar und Take-Two eine Menge Geld mit den Mikrotransaktionen in GTA Online. Bisher gab es aber, vermutlich weil die Entwickler der Mods Strafen fürchten, keine solchen Projekte. Trotzdem kam es zu der Unterlassungserklärung, die Take-Two angeblich abgesetzt hat, da die Software vor kurzem schadhafte Software möglich machte. Rockstar bemüht sich stattdessen um Schadensbegrenzung und will sich um eine für beide Seiten akzeptable Lösung bemühen.

Inzwischen wurde sogar eine Online-Petition gestartet, um Take-Two von dem scharfen Vorgehen gegen Open IV abzubringen