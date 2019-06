Großer Leak kurz vor der E3 2019 – From Software Titel, neues Tales of und „Ni No Kuni“-Remaster

Bandai Namco Entertainment hat es nicht leicht. Kurz vor der offiziellen Enthüllung im Rahmen der E3 2019 wurden drei Titel aus dem Portfolio jetzt schon geleakt. Dabei handelt es sich um „Tales of Arise“ für PlayStation 4, Xbox One und PC, From Software’s „Elden Ring“ für PlayStation 4, Xbox One und PC sowie „Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin“ für die Switch wie auch „Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered“ für PlayStation 4 und PC.

Die folgenden Details und Informationen stammen von einer öffentlich zugänglichen URL, die auf einen Server des Publishers Bandai Namco Entertainment gehostet wurde. Selbstverständlich landeten die darin enthaltenen Informationen sowie Bilder schnell im Netz. Bislang sind keine Veröffentlichungstermine bekannt.

Elden Ring (PS4, Xbox One, PC)

Bei „Elden Ring“ handelt es sich um From Software´s nächsten Projekt. Der Titel entstand in Zusammenarbeit von Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Bloodbourne, Sekiro) und George R.R. Martin (Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ besser bekannt als „Game of Thrones). Während Hidetaka Miyazaki sich für die Produktion verantwortlich zeigte, half George R.R. Martin bei der Story und der Gestaltung der Welt. Es soll sich um ein Fantasy-Action-Rollenspiel handeln, welches in einer Open-World spielen soll.

„In From Softwares bisher größtem Spiel lauern Gefahr und Entdeckung hinter jeder Ecke“, heißt es in der Produktbeschreibung ergänzend.

Viel mehr Details sind leider nicht durchgesickert, sodass wir uns dennoch auf die offizielle Enthüllung im Rahmen der E3 2019 freuen dürfen.

Tales of Arise (PS4, Xbox One, PC)

„Tales of Arise“ schlägt das nächste Kapitel der langjährigen „Tales of“-Saga auf. Demnach werden die Spieler den Planeten Dahna erkunden dürfen. Ehrfürchtig blicken die Bewohner Dahnas zu Rena, dem Planeten am Himmel, welcher immer als Land der Gerechten und Göttlichen verehrt wurde. Seit Generationen wurden Geschichten und Überlieferungen über Rena zu einer Wahrheit und einer maskierten Realität der Bewohner Dahnas. Seit 300 Jahren herrscht Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und nimmt den Leuten ihre Würde und ihre Freiheit.

Das Abenteuer beginnt mit zwei Personen, geboren auf unterschiedlichen Welten, die ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft zu erschaffen versuchen. Mit neuen Charakteren, einem aktualisierten Kampfsystem und klassischen „Tales of“-Spielmechaniken möchte man bei den Fans punkten.

„Tales of Arise“ wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt. Die Entwickler versprechen eine überwältigende Grafik, hochqualitative Animationen (erschaffen von ufotable) und ein dynamisches Action-Rollenspiel mit aktualisiertem Kampfsystem, welches die klassischen Elemente eines „Tales of“-Gameplays nicht außer Acht lässt.

Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin (Switch) / Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered (PS4, PC)

Nach dem 2018 veröffentlichten „Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ folgt ein Remaster des 2013 erschienen JRPGS „Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin“. Wie es heißt erscheint der erste Teil in zweifacher Ausführung. Während „Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin“ für die Nintendo Switch erscheint, ist für Playstation 4 und den PC ein Remaster namens „Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered“ geplant. Die Remaster-Fassung soll eine verbesserte Grafik und eine verbesserte Performance mit sich bringen.

