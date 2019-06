GreedFall – Story-Trailer veröffentlicht und Release-Termin verraten

Die Verantwortlichen von Focus Home Interactive und Spiders haben einen Story-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „GreedFall“ veröffentlicht. Erscheinen soll der Titel im September 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

In „Greedfall“ werden die Spieler einen Kontinent voller Magie und fremder Wesen erleben können. Auf einer mysteriösen Insel bekommen die Spieler viele Freiheiten und Möglichkeiten geboten. In der Rolle des Helden wird man in der neuen Welt nach einem Heilmittel suchen müssen, um den Kontinent vor einer verheerenden Krankheit zu retten. Es entstehen ständige Spannungen zwischen Neuankömmlingen und Ureinwohnern, welche von übernatürlichen Wächtern geschützt werden.

Es liegt in der Hand der Spieler wie sie die Probleme der magischen Welt lösen. Dabei kann man sich für den Kampf, die Diplomatie oder auch Täuschung entscheiden, wobei jede Entscheidung schwere Konsequenzen nach sich ziehen kann. So soll den Spielern eine lebendige, sich ständig entwickelnde Welt geboten werden.