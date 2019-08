GreedFall – Neuer Trailer stellt Gameplay-Features vor

Focus Home Interactive und die Spiders Studios haben einen neuen Trailer zum kommenden Rollenspiel „GreedFall“ veröffentlicht, der euch einen Überblick über die Gameplay-Features verschaffen soll.

In dem neuen Action-Rollenspiel der Spiders Studios (The Technomancer, Bound by Flame) namens „Greedfall“ sollen Spieler eine Insel voller Magie erkunden dürfen. Genre-Typisch versprechen die Verantwortlichen eine Palette an Charakter-Customization und -Entwicklung, Ausrüstung sowie Zauber. Zudem werden die Spieler auf unterschiedliche Fraktionen und Charaktere treffen, die allesamt eigene Motivation verfolgen.

„Begleiter, die den Spieler unterstützen halten nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg und verfolgen ganz eigene Ziele – die Wahl der Gefährten hat so immer einen direkten Einfluss auf das Abenteuererlebnis. Trotz des historischen Bezugs ist die Insel Teer Fradee voller Fantasie. Für jede fantastische Kreatur, jedes einheimische Dorf und jede kolonisierende Nation hat das Entwicklerteam eine Hintergrundgeschichte für die Existenz in dieser Welt entwickelt, der neugierigen Spielern ein vielschichtiges Spielerlebnis bietet, in das sie eintauchen können“ so die Macher.

Die Spieler sollen sich wie Entdecker einer neuen Welt fühlen. „GreedFall“ soll am 10. September 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.