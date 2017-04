Gran Turismo Sport – VR-Modus des PS4-Racers angespielt

Auf der PlayStation Experience konnten wir uns hinter das Lenkrad des neuesten Gran Turismo Teils setzen. Auch hier wird Virtual Reality vollkommen unterstützt, um so ein authentisches Fahrgefühl zu erschaffen. Ich selbst bin weit entfernt davon, mich einen Experten von Rennsimulationen zu nennen, die VR-Erfahrung war dennoch toll.

Gran Turismo in VR – Die Zukunft der Rennsimulationen?

Mit der PlayStation VR setzt euch Gran Turismo direkt in die Cockpits der modernsten Autos der Welt. Ihr könnt euch umsehen und die Details der Innenräume bestaunen und habt einen sehr guten Blick auf die Strecke. Zum Testen gab es ein Setup, das Fans Freudentränen in die Augen treiben dürfte. Im bequemen Rennsitz mit dem Force-Feedback-Lenkrad, in der Hand und den zugehörigen Pedalen vor den Füßen kamen wir uns wie echte Rennfahrer vor. Die ganze Hardware ist natürlich nicht ganz günstig, für eine Anschaffung sollte man schon ein richtiger Rennspielfanatiker sein. Wer allerdings bereit ist dafür in die Tasche zu greifen, freut sich über das wohl authentischste Fahrgefühl, das man zuhause haben kann.

VR scheint regelrecht für Rennspiele geschaffen zu sein und mit dem serientypischen Auge fürs Detail ist Gran Turismo das perfekte Aushängeschild. Da es bis dato noch keinen Release Termin gibt, ist zumindest noch Zeit um für die Hardware zu sparen.