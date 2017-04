Google Easter Egg – Spiel Pacman auf Maps

Der 1. April bringt ja jedes Jahr den einen oder anderen Lacher vorbei. Google macht dieses Jahr wie immer etwas Cooles! Über die Google Maps App oder in der Browser-Version von Maps könnt ihr Ms. Pacman spielen. Habt ihr einen Kartenausschnitt gewählt, müsst ihr nur unten auf „Münze einwerfen“ drücken. Dadurch startet ihr das Spiel.

Zugegebenermaßen gab es diesen Aprilscherz aber schon einmal. Vor zwei Jahren durftet ihr bereits Pacman via Maps zocken. Das einzige was sich dieses Jahr ändert: Ihr spielt als Ms. Pacman und nicht mehr als Pacman selbst.

Google-Pacman Version ohne richtiges Arcade-Feeling

Dabei funktioniert das Spiel in jedem beliebigen Abschnitt der Karte. Voraussetzung ist allerdings, das genügende Straßen in diesem Areal vorhanden sind. Ist das nicht der Fall weist euch Maps darauf hin. Richtiges Arcade-Feeling kommt aber nicht auf. Zwar gibt es keine Unterschiede im reinen Gameplay, es gilt immer noch alle Punkte zu fressen und den Geistern auszuweichen, man findet kaum Stellen, an denen die Straßen so im Spiel dargestellt werden, dass ihr richtiges Pacman spielen könnt. Schade eigentlich. Aber für eine nette Spielerei oder als Gag ist das definitiv eine witzige Aktion zum 1. April von Google.