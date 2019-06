Gods & Monsters – Neues Spiel der „Assassin’s Creed Odyssey“-Macher angekündigt

Ubisoft hat im Rahmen der hauseigenen Pressekonferenz auf der E3 2019 von Ubisoft Quebec angekündigt. Passend dazu wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht.

„Gods & Monsters“ ist ein neues Action-Adventure, welches weltweit am 25. Februar 2020 für PS4, Xbox One, Switch, Stadia und PC auf den Markt kommen soll. Die Verantwortlichen versprechen ein Open-World-Fantasy-Abenteuer mit einem „wunderschönen malerischen Grafikstil, der die Spieler in eine fantastische Welt entführt, in der sie göttliche Fähigkeiten einsetzen, um berühmte mythologische Bestien zu besiegen und die griechischen Götter auf einer heldenhaften Reise für die Ewigkeit zu retten“.

In der Rolle von Fenyx, einem vergessenen Helden, liegt es in der Hand der Spieler die Macht der griechischen Götter wiederherzustellen. Typhon, das tödlichste Wesen der griechischen Mythologie, raubte den Göttern die Mächte. Um dies zu bewerkstelligen stehen Fenyx außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Verfügung.

„Die Spieler erkunden die Insel der Gesegneten und stellen ihren Heldenmut unter Beweis, wenn sie mit gefährlichen mythologischen Kreaturen konfrontiert werden – darunter furchterregende Gorgonen und Harpyien sowie mächtige Zyklopen. Gesegnet mit besonderen Kräften des Olymps müssen die Spieler tückische Verliese und herausfordernde Prüfungen überwinden und auf ihrer Reise heldenhafte Taten vollbringen, um die Götter zu retten“, so Ubisoft.