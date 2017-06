God of War – Neuer Gameplay-Trailer frisch von der E3

Mit Sicherheit eines meiner Highlights der diesjährigen E3 war ein neuer Gameplay Trailer zu God of War. Der neue Trailer bietet wieder einmal alles was die Reihe bisher so großartig gemacht hat. Ein zorniger Kratos, übertriebene Kämpfe und riesige Monster. Und all das gibt es auch im neuen Trailer zu sehen!

Kratos muss in der Story des neuen God of War auf einen kleinen Jungen, seinen Sohn, aufpassen. Er will ihn zudem zu einem echten Krieger heranziehen.

God of War spaltet sich dahingehend von den bisherigen Titeln ab, dass es erstmals nicht einzig und allein um die griechische Mythologie geht. Das Setting wirkt eher, als würde es der nordischen Mythologie entstammen, meiner Meinung nach können aber auch Facetten von anderen Mythologien eine Rolle spielen. Eine riesige Schlange könnte zudem einer der Bossgegner im neuen Ableger der Serie sein.

God of War wird noch 2017 für die PlayStation 4 erscheinen.