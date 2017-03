Goat Simulator – Waste of Space DLC erscheint für PS4

Goat Simulator ist ohne jede Frage neben dem Toastbrot-Simulator I am Bread eine der verrücktesten Gaming-Erfahrungen, die man die Tage machen kann. Nicht nur der eigene Erfolg gibt dem Entwicklerteam von den Coffee Stain Studios und Double Eleven recht. Nachdem die Weltraum-Erweiterung Waste of Space auf dem PC nun seit Mai 2016 Zeit hatte sich zu bewähren, fällt nun der Startschuss für die PlayStation 4-Version.

Der Goat Simulator – Unendliche Weiten

Goat Simulator: Waste of Space parodiert so ziemlich alles, was man den unendlichen Weiten des Alls zuordnet. Weder Star Trek noch Star Wars bleiben dabei unangetastet. Auch romantische Optionen sind Teil des Ziegen-Spektakels. Da lässt sich auch eine Verbindung zu Mass Effect: Andromeda nicht vermeiden. Bei dem Release-Termin kann man als Gamer auch schonmal daneben greifen. Achtet also darauf, welches Weltraum-Abenteuer ihr euch gönnt.

Ein Bild zum DLC könnt ihr euch anhand des eingebetteten Videos machen. Wann der DLC für andere Konsolen erscheint, bleibt offen. Das Hauptspiel erhaltet ihr allerdings für PLayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Android und iOS.

Habt ihr eure Erfahrungen mit dem Goat Simulator gesammelt oder ist dieser dann doch zu durchgedreht für euren Geschmack. Wünscht ihr euch vielleicht sogar mehr solcher Titel oder habt andere Ideen wie den Rasenmäher Simulator, Staubsauger-Simulator oder sogar den Toilettenbürsten-Simulator? Wir sind gespannt.