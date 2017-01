Ghost Recon: Wildlands – Videos stimmen auf kommende Beta ein

Am kommenden Wochenende startet die offizielle Beta zu Ghost Recon: Wildlands. Nun hat Ubisoft einige Videos veröffentlicht, die euch auf die Beta einstimmen. Die Beta startet offiziell am 3. Februar und geht bis zum 6. Februar. Der Pre-Load, also der Vorab-Download, sodass ihr am 3. Februar sofort loszocken könnt, startet am 1. Februar.

Ghost Recon: Wildlands – Drei Trailer zum Einstimmen auf die Beta

Teilnehmer der Beta dürfen die Provinz Itacua erkunden und sich ihren Weg durch die Map bahnen. Dabei ist eure Aufgabe, zentrale Mitglieder des Santa Blanca Drogen Kartells unschädlich zu machen. Genauso wie die Inhalte im später fertigen Spiel, könnt ihr auch in der Beta alle Inhalte mit bis zu drei Spielern im Koop-Modus spielen. Natürlich könnt ihr aber auch alleine Spielen. Ihr habt dabei eine Vielzahl an Waffen, Fahrzeugen und taktischer Ausrüstung.

Falls ihr übrigens kein Glück habt, in dieser ersten Beta zu landen, habt ihr später noch weitere Möglichkeiten. Es wird noch einige Betas zu Ghost Recon: Wildlands geben. Allerdings kann jeder Spieler auch bis zu drei weitere Spieler auf seiner Plattform einladen.

Im ersten Trailer erfahren wir etwas über die Anpassung eures Charakters. Neben dem Aussehen könnt ihr natürlich auch an eurem Loadout und der Einstellung der Waffe arbeiten. Das alles könnt ihr nebenher im Spiel erledigen.

Das zweite Video bietet einen kleinen Einblick in die Peruvian Connection Bonusmission, die alle Vorbesteller erhalten. Für alle Käufer definitiv einen Blick wert! Die Mission bringt euch hoch auf die Berge von Bolivien, um eine Allianz zwischen zwei mächtigen Kartellen zu zerschlagen.

Als letztes noch für euch: Ein Einblick in die offene Welt von Ghost Recon: Wildlands. Dabei geht es um euer Equipment und die verschiedenen Möglichkeiten im Spiel.

Erscheinen wird Ghost Recon: Wildlands übrigens am 7. März für die PlayStation 4, den PC und die Xbox One.