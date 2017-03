Ghost Recon: Wildlands – Bolivianische Regierung wütend

Löst Ghost Recon: Wildlands eine diplomatische Krise, oder gar den dritten Weltkrieg aus? Nein, wir sind ja hier nicht bei der Bild-Zeitung. Trotzdem liegt der französischen Botschaft in Bolivien eine Beschwerde der bolivianischen Regierung vor. Die Offiziellen beschwerten sich bei den Franzosen über die Darstellung von Bolivien im neuen Ghost Recon.

Ghost Recon: Wildlands sorgt für diplomatischen Streit

In Ghost Recon: Wildlands wird Bolivien als ein Umschlagplatz für die Drogenkartelle dargestellt. Innenminister Carlos Romero hab an, man habe die französischen Botschafter darum gebeten, sich um diese Thematik zu kümmern, bevor man rechtliche Schritte in die Wege leiten würde. Weitere Infos darüber hinaus gibt es aktuell nicht, wir sind mal gespannt, wie Frankreich und Ubisoft reagieren. Ubisoft weist vor jedem Spiel darauf hin, dass zwar Namen und Orte real sein können, das Werk an sich jedoch fiktiv ist.

In Ghost Recon: Wildlands spielt ihr eine Spezialeinheit, die den Auftrag hat, das Drogenkartell Santa Blanca zu sprengen und die Allianz der Drogenhändler und dem Land selbst zu brechen. Erscheinen wird das Spiel am 07. März für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC.

Quelle: derstandard.at