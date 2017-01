Ghost Recon Wildlands: 20 Minuten Gameplay im neuen Trailer

Es ist ein neues Tom Clancy Spiel auf dem Weg. Diese Mal ein neuer Ableger der Ghost Recon Reihe. Dieser neue Titel trägt den Titel Ghost Recon Wildlands. Bislang gab es relativ wenige neue Inhalte, Infos und Trailer zu diesem Spiel, obwohl die Kritik des wenigen Material eigentlich durchweg positiv und absolut überzeugt war. Zum Beispiel gab es auf der E3 2015 einen absolut genialen Reveal Trailer.

Ghost Recon Wildlands: Endlich Neuigkeiten!

Nun gibt es aber endlich neuen Input zum Spiel. In einem 20-minütigen Singleplayer-Gameplay Trailer erfahrt ihr allerhand Neuigkeiten zum Spiel. Kommentiert wird das Video dabei von Lead Game Designer Dominic Butler. Zuletzt gab es übrigens auf der letzten E3 2016 neue Infos zu Ghost Recon Wildlands.

Im Video wird eine Mission in einem Dschungeldorf gezeigt. In dieser Mission greift der Spieler mit seinem Squad still und heimlich an. Dabei wird klassisch getarnt und taktisch vorgegangen. Zudem bekommt ihr einen Einblick in die verfügbaren Gadgets und Squad-Befehle.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 07.März 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Wie sehr freut ihr euch schon auf dem neuen Titel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!