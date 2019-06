Ghost Recon Breakpoint – Neuer Trailer rückt den Antagonist in den Mittelpunkt – Registrierung zur Beta möglich

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ veröffentlicht. Darin wird die Gruppierung der Wolves näher vorgestellt. Darüber hinaus kann man sich bereits heute zur Beta registrieren.

Im kommenden Open World-Shooter „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle eines Ghosts. Eine Spezialeinheit abtrünniger Agenten hat das Auroa-Archipel überfallen und unter ihre Kontrolle gebracht hat. Unter ihrem Anführer Cole Walker, verkörpert von Jon Bernthal („The Walking Dead“, „The Punisher“), übernehmen die Wolves die Forschungseinrichtungen des Technologieunternehmens Skell Technology. Dadurch kommen sie in den Besitz futuristischer Ausrüstung, die ihnen eine gewaltige militärische Stärke verleiht. Nun liegt es an den Ghosts die Kontrolle über die Insel Auroa zurück zu gewinnen.

„Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ soll am 4. Oktober 2019 für die PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia veröffentlicht werden. Zuvor soll noch ein Beta-Test abgehalten werden, zu welchem ihr euch ab sofort registrieren könnt.

Zur Beta könnt ihr euch hier eintragen. Vorbesteller erhalten automatisch einen Zugang zur Beta. Wann der Test erfolgt ist bisher nicht bekannt. Am Montag, den 10. Juni 2019, hält Ubisoft eine Pressekonferenz im Rahmen der E3 2019 ab. Ab 22:00 Uhr könnt ihr Live dabei sein. Es ist davon auszugehen, dass weitere Informationen während der Konferenz erfolgen.